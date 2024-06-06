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接任台北市警察局長 李西河：和市府溝通順暢

2024/6/6 16:46（6/6 17:17 更新）
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台北市政府警察局卸、新任局長布達交接典禮6日舉行，新任局長李西河走馬上任。中央社記者張皓安攝 113年6月6日
台北市政府警察局卸、新任局長布達交接典禮6日舉行，新任局長李西河走馬上任。中央社記者張皓安攝 113年6月6日
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（中央社記者黃麗芸台北6日電）台北市警察局今天進行卸、新任局長交接，新任局長李西河表示，自己個人、市警局和北市府的溝通目前都很順暢，也不忘感謝市長蔣萬安的支持和肯定，將全力推動警政、市政業務。

警政署5月底公布台北市新任警察局長人事案後，傳出台北市長蔣萬安因此大為不滿內政部。

蔣萬安下午主持市警局卸、新任局長布達交接典禮，並由警政署長張榮興監交，各界關注會中相關互動。

李西河會後接受媒體聯訪，他表示，上任後將依法行政，在蔣萬安和台北市議會監督之下，帶領所有北市員警全力以赴，完成警政和市政業務推動。另外現在治安重心在掃黑、肅槍、緝毒、打詐，且今年為北市交通年，將全力執法並配合台北市政府相關交通安全政策。

他直言，目前自己個人、市警局和北市府的溝通都很順暢，也不忘感謝蔣萬安的支持和肯定。

媒體追問針對台智光案的因應作為為何。李西河說，針對斷訊狀況，市警局已進行相關備援系統準備工作，目前一切都照計畫走。（編輯：李錫璋）1130606

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