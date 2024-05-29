劉世芳：與蔣萬安交換意見 北市警局長人選這2天定案

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（中央社記者陳俊華台北29日電）前台北市警察局長張榮興升任警政署長。內政部長劉世芳今天說，台北市警局長責任很重，前兩天已跟台北市長蔣萬安請教對新任台北市警察局長人選意見，在充分交換過意見後，這兩天就會定案。

前台北市警察局長張榮興接任警政署長，針對台北市警局長懸缺，蔣萬安昨天在議會答詢時說，劉世芳27日已來電討論台北市警局長人事，兩天內會跟內政部確定人選。

立法院內政委員會今天邀請劉世芳列席報告業務概況，並備詢。劉世芳會前受訪時表示，首都圈台北市警局長的責任非常重，所以前兩天有跟蔣萬安請教，對於新任台北市警察局長的意見，充分交換過意見後，這兩天就會定案。

至於民進黨政策會執行長王義川日前在節目中指出，可用手機訊號定位分析出在立法院外群眾年齡，國民黨立委陳玉珍說，如果政府真的用電信偵查誰有參加群眾運動，將是對台灣人權的大倒退。

劉世芳表示，不清楚王義川的資料從哪來，且跟內政部主管項目不一樣。內政部有處理人口統計資料，是去識別化後進行產業、職業分析等研究發展，沒有任何個資問題；縣市政府中，台北市政府也有大數據分析。

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劉世芳說，過去4天的立法院周遭的陳抗人潮非常多，她也跟警方在附近看狀況、擴大警戒圈，有時人潮會比較靠近台大兒童醫院；昨天晚上她也請張榮興跟主辦單位聯繫，晚間9時後要降低音量，並勸導不要有噪音，影響病人安寧。

媒體詢問，民眾黨立委黃國昌指昨天「青鳥行動」中有民眾煮紅酒燉牛肉，但519集會卻被禁止，質疑警政署雙標。劉世芳表示，她不清楚其中的過程，會請警政單位查明後再回覆。（編輯：蘇志宗）1130529