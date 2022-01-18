民團促朝野放下成見 勿錯過憲改時刻重演破局

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立法院修憲委員會18日討論18歲公民權的修憲提案，多個青年及人權團體上午在立法院外舉行記者會，呼籲立法院朝野政黨不應以政治利益為優先，而錯過關鍵的憲改時刻，重演2015年修憲破局。中央社記者郭日曉攝 111年1月18日

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（中央社記者郭建伸台北18日電）立法院修憲委員會今天討論18歲公民權的修憲提案，多個青年及人權團體在立法院外舉行記者會，呼籲除了18歲公民權外，也應討論降低修憲門檻、人權條款等議題，朝野政黨不應重演2015年修憲破局。

台灣青年民主協會、公民憲政推動聯盟、人權公約施行監督聯盟、台灣少年權益與福利促進聯盟、民間司法改革基金會、台灣人權促進會上午在立法院外舉行記者會，呼籲立法院朝野政黨不應以政治利益為優先，而錯過關鍵的憲改時刻，重演2015年修憲破局。

台灣青年民主協會理事長張育萌表示，台灣將在2025年邁入超高齡社會，不同世代對公共政策影響將更懸殊，因此下修選舉權、被選舉權至18歲，能使青年世代獲得公平均勻的發聲空間。

張育萌說，18歲公民權是朝野共識，立法院應通過18歲公民權修憲版本並送交公民複決，且目前台灣擁有全世界最高的修憲門檻，公民複決甚至有965萬票超高門檻，呼籲修憲門檻也應調降。

人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立指出，憲法自2005年經「任務型國大代表」提高修憲門檻後，憲法就動彈不得，台灣人民也失去了決定自己國家憲法的機會，如此高的門檻不僅違反民主國原則，也有違憲疑慮。

台灣少年權益與福利促進聯盟研究員楊雁絜認為，立法院朝野政黨應回應青年世代聲音，呼籲通過年滿18歲者擁有選舉及被選舉權，且交付公民複決；朝野政黨若認同18歲公民權，務必啟動社會溝通凝聚社會意識，挑戰修憲的超高門檻。

台灣人權促進會秘書長施逸翔對國民黨立委喊話，盼朝野立委行使立委職權討論修憲議題，並呼籲民進黨主導這次修憲程序的進程，需以政治智慧且放下成見，想辦法讓各政黨願意進到修憲議程與程序中，好好審議75項修憲案。（編輯：康世人）1110118