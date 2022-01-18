朝野三黨共提修憲版本 18歲公民權今拚完成初審

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（中央社記者王承中、蘇龍麒台北18日電）民進黨團、民眾黨團及時代力量黨團經討論將共提18歲公民權的修憲提案，年滿18歲者將有選舉與被選舉等權。民進黨團幹事長劉世芳今天表示，三黨在18歲公民權有高度共識，若審查順利，今天就可以送出委員會。

立法院修憲委員會進行修憲提案逐條討論。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳、修憲委員會召委、民進黨立委管碧玲、周春米，及民眾黨立委張其祿、時代力量立委邱顯智等人上午在接受媒體聯訪時指出，民進黨團、民眾黨團與時代力量黨團將以修正動議方式，共提18歲公民權的版本。

三黨立委共提的18歲公民權版本內容為：中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權，憲法第130條之規定停止適用。

劉世芳說，修憲委員會將會宣讀全部的修憲提案，代表正式進入修憲審查跟討論程序，感謝張其祿、邱顯智在18歲公民權的概念上與民進黨相近，經討論後決定共提具高度共識的18歲公民權版本，若審查順利，今天就可送出委員會。

管碧玲指出，18歲公民權有非常多的版本是修正中華民國憲法增修條文第一條之一，稍晚在進行逐條討論時，第一條就會討論到18歲公民權，很高興時代力量、民眾黨及民進黨可以有個共識版本。

周春米表示，民進黨與民眾黨、時代力量取得共識，公民權調降為18歲，不管是選舉權跟被選舉權，相信國民黨立委、國民黨立法院黨團也都支持18歲公民權，呼籲國民黨立委趕快回來一起參與修憲程序，見證歷史。

張其祿說，18歲公民權是全民共識，修憲過程只是在談條文要擺哪裡的技術性問題，跟民進黨、時代力量磋商後，發現大家版本差異不大，希望經討論後可以克服技術細節，就可出委員會，他非常樂觀其成，盼讓18歲公民權馬上具體落實。

邱顯智表示，台灣在18歲公民權已落後其他國家太久，應該要與時俱進，今天跟民進黨、民眾黨也協商出共識版本，希望可趕快出立法院，交付公民複決，讓18歲公民權能真正落實。

國民黨立法院黨團書記長陳玉珍告訴中央社記者，國民黨團支持18歲公民參政權，也早已提出相關提案，國民黨團反對修憲委員會從召委輪值開始，一連串的程序不正義，國民黨團認為沒有程序正義，就沒有實質正義。

她說，民進黨團知道修憲需要3/4立委出席，因此國民黨團擁有修憲的否決權，民進黨團不要試圖拿否決權來嫁禍，變成國民黨阻擋修憲，民進黨團的居心大家看得很清楚。

陳玉珍認為，修憲不是只有這件事，目前總統有權無責的問題，以及國家體制也應該認真討論，國民黨團對修憲的態度從來沒有改變。（編輯：康世人）1110118