修正地制法拚本週完成初審 送交朝野黨團協商

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（中央社記者王承中台北16日電）立法院內政委員會19、20日將排審攸關新竹縣市合併升格的地制法修正草案。民進黨團幹事長劉世芳表示，可先完成初審送到朝野協商；國民黨團書記長陳玉珍指出，國民黨也有對案，就併案保留送朝野協商。

立法院5日舉行全院委員談話會，表決通過民進黨立委柯建銘等人所提自5日下午起至28日召開臨時會，處理111年度中央政府總預算案、海空戰力提升計畫採購特別預算案、修憲、酒駕修法和地制法修法等案，其中海空戰力提升特別預算已於11日完成三讀。

至於攸關新竹縣市合併升格的地方制度法修正草案，立法院內政委員會輪值召委、國民黨立委林為洲已分別在12日、13日及14日，安排考察彰化縣、新竹縣市及召開公聽會。

根據立法院公布的本週臨時會議程，本週內政委員會召委、民進黨立委吳琪銘已安排19日、20日排審民進黨立委柯建銘等人所提的地制法第4條條文修正草案，以及國民黨立委費鴻泰等人所提的地制法第7條之一修正草案，預料本週地制法修法將會完成初審程序。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳在接受中央社記者採訪時表示，國民黨執政的彰化縣已在日前向內政部提出升格改制計畫書，對於國民黨認為地方升格也要同步修正財劃法，這都可以來談；若不修法的話，升格的准駁權仍在內政部，現在就是看國民黨的態度。

劉世芳指出，因為中央選舉委員會已公告將在今年11月26日投票，彰化縣等有意升格的縣市，若要升格就必須要進行相關行政作業及公告，時間點應不能晚於4月或5月，所以地制法修法的速度當然是越快越好，可以先出委員會到朝野黨團協商，若不能在臨時會處理到一個段落，恐怕時間上會趕不及。

國民黨立法院黨團書記長陳玉珍則表示，縣市合併升格是大議題，應該要好好討論，國民黨團不支持倉促修法；對於地制法修法，國民黨也有提對案，屆時在委員會審查時，就用併案審查、併案保留的方式，送交朝野黨團協商。

針對修憲議題，是否會先處理18歲公民權，劉世芳指出，目前還是優先舉行公聽會，原本預計朝野5名召委各自召開一場公聽會，扣除國民黨召委不開會，其餘3名民進黨召委都有計劃召開公聽會；現在只完成一場公聽會，還有兩場公聽會要處理，民進黨召委管碧玲將在17日舉行修憲公聽會。（編輯：林興盟）1110116