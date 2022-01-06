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不滿綠委互推選修憲委員會議主席 藍委集體退席

2022/1/6 09:55（1/6 15:06 更新）
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立法院修憲委員會6日召開2次全體委員會議，但由於國民黨立委不滿民進黨召委管碧玲、鍾佳濱在藍委到場前就推舉民進黨召委周春米擔任主席，雙方爆發口角，國民黨立委隨後集體退席抗議，並舉行記者會表達不滿。中央社記者王飛華攝 111年1月6日
立法院修憲委員會6日召開2次全體委員會議，但由於國民黨立委不滿民進黨召委管碧玲、鍾佳濱在藍委到場前就推舉民進黨召委周春米擔任主席，雙方爆發口角，國民黨立委隨後集體退席抗議，並舉行記者會表達不滿。中央社記者王飛華攝 111年1月6日
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（中央社記者王承中台北6日電）立法院修憲委員會今天召開2次全體委員會議，但由於國民黨立委不滿民進黨召委管碧玲、鍾佳濱在藍委到場前就推舉民進黨召委周春米擔任主席，雙方爆發口角，國民黨立委隨後集體退席抗議，目前委員會休息中。

第10屆立法院修憲委員會今天在群賢樓9樓大禮堂召開第2次全體委員會議。由於日前朝野5名召委對於議事日程無法達成共識，因此今天召開的全體委員會議，以推舉方式選出會議主席，討論修憲委員會議程。

根據議事處提供的議事日程顯示，依立法院修憲委員會組織規程第4條第2項規定，修憲委員會以召委一人為主席，由各召委輪流擔任。但因尚未決定召委輪值，所以由在場召委互推一人擔任今天的會議主席。

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上午9時開會時間一到，在議事人員報告出席人數及推選會議主席後，在場的民進黨召委管碧玲、鍾佳濱推舉另一位民進黨召委周春米擔任本次會議主席，周春米也隨即坐上主席台，宣布開會。

結果剛到會場的國民黨立委提出質疑，為何由周春米擔任主席，並到主席台前抗議，雙方爆發口角，溝通無效，國民黨立委集體退席抗議，目前修憲委員會休息中。（編輯：郭無患）1110106

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