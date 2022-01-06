修憲委員會通過議程 立院臨時會將開10次會議

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立院修憲委員會6日通過提案，自7日至22日將召開10次會議。會議中，國民黨立委陳玉珍（中右）等人不滿民進黨召委管碧玲、鍾佳濱（中左）在藍委到場前就推舉民進黨召委周春米擔任主席，雙方爆口角。中央社記者王飛華攝 111年1月6日

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（中央社記者王承中台北6日電）立法院修憲委員會今天召開第2次全體委員會議，通過本會期臨時會期間修憲委員會召委輪值順序及召開公聽會相關事宜。修憲委員會自7日至22日，將召開10次會議，各場公聽會邀請的學者專家以不超過15人為原則。

第10屆立法院修憲委員會今天在群賢樓9樓大禮堂召開第2次全體委員會議，但會議才剛開始，朝野立委就因會議主席產生方式爆發口角，國民黨立委不滿民進黨召委管碧玲、鍾佳濱互推舉周春米擔任主席集體退席抗議，周春米宣布休息，委員會一度中斷。

不過由於已達法定開會人數，周春米在上午10時20分許，宣布繼續開會。在國民黨立委缺席的情況下，修憲委員會以點名表決的方式，通過由管碧玲、鍾佳濱及周春米等人提案的臨時會期間修憲委員會召委輪值順序，以及召開公聽會的相關事宜。

根據提案，在本會期第一次臨時會期間，修憲委員會自7日至22日，將召開10次會議，朝野五名召委將輪流擔任會議主席，其中民進黨有6次，國民黨則有4次。

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而在公聽會的部分，公聽會的討論議題，由主持輪值召委就立法院院會交付的修憲提案定之，公聽會進行的程序由主持會議的召委決定，各場公聽會邀請的學者專家人數以不超過15人為原則，民進黨團可推薦8人、國民黨團5人、民眾黨團跟時代力量黨團各1人。

在場的台灣民眾黨立委張其祿發言表示，希望藍綠大黨可以禮讓一些專家學者的名額，讓民眾黨及時代力量可以各推薦2人。對於是否同意多列2位專家學者，在場立委沒有異議，於是周春米也請委員會議事人員在專家學者的推薦上，與民眾黨及時代力量取得聯繫。（編輯：蘇龍麒）1110106

立法院修憲委員會6日召開2次全體委員會議，由於國民黨立委不滿民進黨籍召委管碧玲、鍾佳濱在藍委到場前就推舉民進黨召委周春米擔任主席，雙方爆發口角，溝通無效，國民黨立委集體退席抗議。中央社記者王飛華攝 111年1月6日

立法院修憲委員會6日召開2次全體委員會議，但由於國民黨立委不滿民進黨召委管碧玲、鍾佳濱在藍委到場前就推舉民進黨召委周春米擔任主席，雙方爆發口角，國民黨立委隨後集體退席抗議，並舉行記者會表達不滿。中央社記者王飛華攝 111年1月6日