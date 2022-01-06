修憲委員會藍委退席抗議 綠籲快回來開會

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（中央社記者王承中、林育瑄台北6日電）國民黨立委不滿民進黨召委管碧玲、鍾佳濱互推舉周春米擔任今天修憲委員會主席，集體退席抗議。鍾佳濱表示，已完成推舉主席的法定程序，呼籲藍委回來開會。

國民黨團則表示，主席應合議產生，民進黨玩議事技巧破壞修憲會議。

第10屆立法院修憲委員會今天在群賢樓9樓大禮堂召開第2次全體委員會議。由於日前朝野5名召委對於議事日程無法達成共識，今天召開的全體委員會議，以推舉方式選出會議主席，討論修憲委員會議程。

但會議才剛開始，朝野立委就因會議主席的產生方式爆發口角。

民進黨召委管碧玲、鍾佳濱在國民黨立委到場前，依立法院修憲委員會組織規程，推舉同是民進黨召委周春米擔任這次會議主席。

但此舉引發國民黨立委不滿，批評民進黨根本不尊重在野黨，隨即集體退席抗議，周春米宣布休息，目前修憲委員會仍在休息中。

鍾佳濱稍後接受媒體聯訪表示，對國民黨立委質疑周春米主持會議的合法性，必須要澄清。由於國民黨刻意杯葛，修憲委員會召委會議無法順利議定議程，所以今天會議是由委員會成員連署召開，公推主席。

鍾佳濱指出，今天會議一開始，現場就有他、管碧玲及周春米三名召委，互推周春米擔任今天的會議主席，已經完成法定程序。

他強調，修憲一定要政黨合作，如今民眾黨團、時代力量黨團都在委員會現場，呼籲支持18歲公民權的國民黨團趕快回來開會，不要藉此杯葛。

若國民黨持續不出席修憲委員會，鍾佳濱表示，今天修憲委員會要決定未來10天的議程該如何進行，兩位國民黨召委在這10天內會輪到4次擔任會議主席，若國民黨不出席，就由民進黨召委主持，將依相關程序，先進行公聽會，再進行各提案說明跟審查。

國民黨立法院黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍等人隨後也召開記者會說明集體會席原因。

費鴻泰說，非常遺憾看到民進黨老想用人數決定台灣的民主，民主雖是多數決但也要尊重少數，尤其在修憲的議題上，因為修憲門檻高，一定要朝野達成共識。

費鴻泰指出，很顯然，今天會議主席應該是以合議制的方式產生，由朝野五位召委共推，但國民黨立委今天進入會議室後，卻看到周春米已經坐在主席台上。

費鴻太強調，修憲很重要，但很無奈民進黨卻破壞修憲會議，就是想要玩議事技巧，破壞台灣民主，讓修憲修不成，責任都在民進黨。

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民進黨立法院黨團隨後也召開記者會，呼籲理性修憲、國民黨團不要再杯葛。民進黨團書記長蔡適應指出，國民黨立委未準時到會場，也沒有事先說會晚到，更無人知道他們是否會到場；國民黨團指責開會有瑕疵，這就像9時準時上課後，有幾個惡劣學生中途跑進教室，表示老師怎麼沒等人就開始，是「上課遲到、牽拖老師」。

管碧玲說，民進黨在修憲的過程中就像阿信、忍耐再忍耐，包括今天的會議，國民黨已5次杯葛修憲委員會，但這次修憲好不容易各黨有共識，是歷史上最有可能成功的一次，今天會議也很公平，決議民進黨、國民黨輪流擔任會議主席，她呼籲國民黨趕快回來寫修憲的考卷。（編輯：康世人、蘇龍麒）1110106