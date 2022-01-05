立院修憲委員會議6日召開 討論議程規劃

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（中央社記者王承中台北5日電）立法院修憲委員會6日將舉行第2次全體委員會議，民進黨召委鍾佳濱今天表示，明天委員會將討論未來運作及排定議程。民進黨團書記長蔡適應指出，盼針對各修憲議題類別召開公聽會，聚焦討論。

立法院今天舉行全院委員談話會，表決通過民進黨立委柯建銘等人所提自今天下午起至28日召開臨時會，處理預算、修憲、酒駕修法和地制法修法等案。其中，6日將舉行第10屆修憲委員會第2次全體委員會議。

依立法院規定，委員會議程由召委舉行召委會議排定，但由於本屆修憲委員會的朝野5名召委在去年12月23日舉行召委會議時，對於議事日程無法達成共識，因此明天召開的全體委員會議，將討論修憲委員會的議程。

鍾佳濱接受中央社記者訪問時表示，由於召委會議沒有決定議程，明天的修憲委員會是由成員自行連署召開，從5名召委中推舉1人為主席，討論未來修憲委員會的運作，排定議事日程。若有不同意見，修憲委員會也可與常設委員會一樣，透過多數決決定議程。

民進黨立法院黨團書記長蔡適應指出，民進黨初步把目前朝野已提出的修憲提案分類，分別是18歲公民權、廢考監、政府體制、基本國策及降低修憲門檻等，希望針對各類別召開公聽會，讓討論聚焦，明天修憲委員會將會討論並決定未來的議程。

國民黨立法院黨團書記長陳玉珍表示，國民黨不反對修憲，但修憲是何等重要的大事，應好好討論，國民黨不願意倉促修法，但既然民進黨已經提案在臨時會召開修憲委員會，也已表決通過，國民黨就正面迎戰，大家來好好討論。

立法院在2020年10月6日正式成立修憲委員會，並在去年5月18日召開第一次全體委員會議，推舉民進黨立委管碧玲、周春米、鍾佳濱，以及國民黨立委鄭麗文、李貴敏擔任召委，但後續因疫情影響而未召開會議。（編輯：謝佳珍）1110105