立法院談話會本週召開 臨時會綠擬納修憲議程藍批草率

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（中央社記者王承中台北2日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，擬請立法院長游錫堃本週召集朝野協商，預計5日可召開談話會。臨時會將處理111年度總預算案、海空戰力提升計畫採購特別預算案、修憲議題及其他重大法案。

國民黨立法院黨團書記長陳玉珍表示，國民黨支持18歲公民權，也有提案，不反對也未阻擋修憲，但不應急就章式的修憲，請民進黨不要亂扣帽子。修憲應在立法院的正常會期中好好討論，怎可如此草率急就章，民進黨只想把立法院當立法局。

民進黨團總召柯建銘今天接受中央社記者訪問表示，黨團明天就會遞案要求召開臨時會，請游錫堃召開朝野協商，預計5日應該可以舉行談話會。臨時會預計處理111年度總預算案、海空戰力提升計畫採購特別預算案、修憲議題及其他重大法案。

對於重大法案是否包括攸關大新竹合併的地方制度法第4條條文修正草案，柯建銘表示「應該會」。

針對修憲議題，朝野黨團日前曾就臨時會是否召開修憲委員會進行協商，但因國民黨立法院黨團反對，而未達共識。柯建銘說，現在已經到不處理不行的階段，最有共識的18歲公民權最晚2月底前要出立法院。

柯建銘指出，包含國民黨團的修憲版本，朝野立委共提出70幾案的修憲提案都已經付委，但朝野黨團只有國民黨團反對在臨時會處理修憲，也反對修憲綁2022九合一選舉，國民黨明顯利用程序阻擋修憲。

柯建銘說，國民黨反對修憲就要對外說清楚阻擋的理由，並撤回所提的修憲版本，這才是態度的展現，也請國民黨主席朱立倫出面回答，國民黨到底支不支持18歲公民權。國民黨從來就是用騙的，是詐騙集團，全民應撻伐。台中立委補選即將投票，也希望年輕人看清國民黨的真面貌。

國民黨立法院黨團書記長陳玉珍表示，國民黨不反對也未阻擋修憲，請民進黨不要一直亂扣帽子。民進黨根本未把國家根本大法的憲法當作一回事，就想要急就章式的修改，「你們想要急就章，不表示大家就要陪你們急就章」。

陳玉珍指出，國民黨支持18歲公民權，也有提案，但中華民國憲法是剛性憲法，難得有契機可以進行修改，18歲公民權只是全部修憲提案中的一項，應就整體修憲提案，包含國家制度都應該要全部進行討論才是，怎可如此草率急就章。

她表示，且臨時會的目的是針對臨時有重大事情來開會，現在適逢預算會期，希望能好好把總預算案、特別預算案審查結束，修憲應在立法院的正常會期中好好討論才是，民進黨怎會想要把重要的修憲擺在臨時會處理，只想把立法院當立法局。

國民黨文傳會晚間也透過新聞稿強調，國民黨不但力挺修憲議題的18歲公民權，更提出動物權、環境權入憲以及恢復閣揆同意權等憲改四大主張，請柯建銘不要扭曲事實、污衊國民黨。（編輯：蘇志宗）1110102