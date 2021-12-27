臨時會是否召開修憲委員會 朝野協商未達共識

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（中央社記者王承中台北27日電）立法院長游錫堃今天召集朝野黨團研商修憲委員會召開及相關事宜，但對於是否要在明年1月的臨時會召開修憲委員會，及修憲複決是否與明年選舉合併舉行，朝野無法達成共識，最後游錫堃宣布散會，並請朝野黨團持續溝通。

立法院去年10月6日正式成立修憲委員會，民進黨立委鍾佳濱、周春米、管碧玲及國民黨立委李貴敏、鄭麗文等5名修憲委員會召委日前舉行召委會議，但因由誰擔任會議主席及委員會議程安排無法達成共識，決定請游錫堃召集朝野黨團協商。

游錫堃今天下午在立法院議場三樓會議室召集朝野黨團協商，研商修憲委員會召開及相關事宜。朝野黨團都同意修憲是本屆立法院的重中之重，但對於是否要在臨時會召開修憲委員及與明年選舉合併舉行，朝野在歷經一小時的討論後仍無法達成共識，游錫堃宣布散會，並請朝野黨團繼續溝通。

國民黨立法院黨團書記長陳玉珍指出，公投是對事，修憲也是對事，地方選舉是對人，日前全民都已經透過公投否決公投綁大選，決定讓對人及對事的選舉，兩者間不要混淆，民進黨不要變臉變得比川劇變臉還快。

她表示，國民黨除支持18歲公民權外，難得有修憲的機會，應該也要好好討論政府體制，幫國家訂立長治久安的制度，這才是正軌。國民黨不反對修憲，但明年1月的臨時會應先好好處理總預算案，不理解為何要在臨時會召開修憲委員會。修憲是何等重要的大事，應好好討論，不應押時間。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，除國民黨外，其餘朝野政黨都認為應在臨時會召開修憲委員會。國民黨反對在臨時會召開修憲委員會，也反對不能與2022年選舉合併，根本就是反修憲，現在已經沒有時間再等待國民黨。

柯建銘指出，18歲公民權等有共識的可以先處理，其餘如廢考監或政府體制等議題，沒有這麼簡單，慢慢討論也沒關係。今天要決定就是臨時會要處理修憲議題，看是要召開5場公聽會、5場委員會好好討論，或是另外途徑，優先處理相對單純的18歲公民權，待下會期再來表決。

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民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，民眾黨還是希望修憲能夠從速，程序也要完備，也贊成在臨時會先處理修憲議題，但希望先聚焦在18歲公民權等有共識的部分。

時代力量立法院黨團總召邱顯智指出，到現在還沒有辦法就議事程序達成共識，修憲很有可能趕不上明年選舉，這對民眾難以交代。時代力量黨團也主張希望在臨時會納入修憲委員會的議題，持續推進，讓修憲複決能與明年選舉合併。（編輯：黃國倫）1101227