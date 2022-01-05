柯建銘：臨時會無法表決地制法 盼朝野好好討論

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地方制度法修法攸關縣市合併，民進黨立法院黨團總召柯建銘5日呼籲朝野好好溝通討論，並向國民黨團喊話，地制法也沒辦法在臨時會表決，是在怕什麼，不要連議事程序都不懂。中央社記者鄭傑文攝 111年1月5日

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北5日電）地方制度法修法攸關縣市合併，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天呼籲朝野好好溝通討論，他並向國民黨團喊話，地制法沒有辦法在臨時會表決，是在怕什麼，不要連議事程序都不懂，整天活在恐懼中。

立法院自今天下午起至28日召開第10屆第4會期第1次臨時會，這次納入臨時會審議的特定議案中，包括了柯建銘等51人擬具「地方制度法第4條條文修正草案」。

此外，民進黨團今天也將國民黨立委所提地制法第7條之1修正草案納入這次臨時會審議的特定議案中。

外界關切地制法在臨時會修法。根據立法院職權行使法第71條之1規定，議案自交黨團協商逾1個月無法達成共識者，由院會定期處理。也就是說，法案出委員會後有1個月「冷凍期」，不能在院會進行表決，之後可以用表決方式解決爭議。

柯建銘今天在立法院接受媒體訪問提到，修地制法是為了大新竹的未來，也是時代使命，而他也向國民黨團喊話，地制法也沒辦法在臨時會表決，是在怕什麼，不要連議事程序都不懂，整天活在恐懼中。

對於媒體詢問希望什麼時候完成地制法修法三讀，柯建銘則說，越快越好。

另外，多位立委今天在立法院談話會時也就臨時會審議地制法修法表達看法。

國民黨團書記長陳玉珍表示，地制法修正必須由下而上，經過地方舉辦公聽會、地方縣市議會有相關討論，也須有行政區劃、國土計畫、財政收支劃分等配套。她說，希望地制法的修正在這次臨時會充分討論。

時代力量黨團副總召陳椒華說，反對在臨時會倉促進行地制法修法，時間過短，不僅無法充分討論，社會各界也有許多不同的聲音，在地方制度法修正前，還有關於整體國土規劃及地方財政分配等問題必須解決，應該先處理財政收支劃分法，甚至行政區劃法，反對「這屆修這屆上路」，至少應下屆再開始適用。

民眾黨團總召邱臣遠指出，召開臨時會應當「民生第一、預算優先」，民眾黨團反對將沒有行政院版本、只有民進黨團提出版本的地制法修法納入臨時會處理。

他說，地制法修法如果那麼重要、那麼急迫，不可能連行政院版本都沒有，這不是人民所樂見；地制法修法在各方還沒有完整討論之前，不應該先射箭再劃靶。

民進黨團幹事長劉世芳表示，地制法修正關係鬆綁縣市升格和縣市平權。（編輯：蘇龍麒）1110105