王惠美：彰化升格與台中成雙引擎 中部發展更快

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政壇近日熱議大新竹縣市合併升格，彰化縣率先提出升格計畫書送達內政部審查，縣長王惠美30日再次懇請中央全力支持彰化縣升格，指出縣內不分黨派立委、議員皆全力支持，彰化縣升格最沒有爭議，再次懇請中央支持升格，她也會全力、努力爭取。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 110年12月30日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣30日電）彰化縣改制直轄市計畫書已送達內政部，升格與否由內政部主責審查。彰化縣長王惠美今天再次向中央喊話，若升格為直轄市，台中、彰化兩市成為雙引擎，對於中部發展絕對更快。

政壇近日熱議新竹縣市合併升格，彰化縣率先提出升格計畫書送達內政部審查，對此，行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時指出，彰化縣再次提出升格申請，時空環境已與當年不同，縣市升格與否由內政部主責審查，之後再報請行政院核定。

對於彰化縣升格條件，縣長王惠美27日出席元旦健走記者會接受媒體聯訪時，已一一說明人口數達標、風力發電產業多數在彰化、各產業隱形冠軍多、縣內民意代表都支持、「一府、二鹿、三艋舺」的歷史發展脈絡、升格後財政狀況等背景現況與優勢。

王惠美今天接受媒體約訪時重申，北部有新北、台北、桃園3個直轄市，南部有台南、高雄2個直轄市，中部只有台中市，若彰化縣升格為直轄市，台中市與彰化市成為雙引擎，對於中部整體區域發展進步，絕對會更快，人口也不至於完全集中台中市。

王惠美表示，彰化建縣將滿300年，縣內古蹟數量不輸台南市，台南當時以文化為主而升格直轄市，就彰化而言，國定、縣定古蹟等數量也不輸台南；另外，彰化縣產業隱形冠軍、上市櫃公司眾多，太陽能發電、綠能，特別是風力發電場域近80%位在彰化外海，且都在彰化設立公司，「可見彰化未來絕對非同以往」。

王惠美說，再次懇請中央全力支持彰化縣升格，彰化縣不分黨派立委全力支持，縣議員也不分黨派全力支持，彰化縣升格最沒有爭議，再次懇請中央支持彰化縣升格，她也會全力、努力爭取彰化升格。

根據彰化縣改制直轄市計畫書內容，彰化縣人口逾125萬人，達升格門檻；地方制度法第4條規定，「人口聚居達一百二十五萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。」因此，以上條件有待內政部審查。（編輯：陳仁華）1101230