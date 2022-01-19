立院朝野黨團協商共識 臨時會不處理地制法

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立法院內政、司法及法制委員會19日聯席審查攸關大新竹合併升格的地制法部分條文修正草案，國民黨立委占據主席台，與民進黨未達共識。立法院長游錫堃因此召集朝野黨團協商，會中決定立法院臨時會不處理地方制度法。中央社記者謝佳璋攝 111年1月19日

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（中央社記者范正祥台北19日電）立法院內政、司法及法制委員會今天聯席審查攸關大新竹合併升格的地方制度法部分條文修正草案，國民黨立委一早占主席台癱瘓議事。朝野黨團今天下午協商獲致共識，臨時會不處理地制法。

立法院長游錫堃今天下午召集朝野黨團協商，繼續研商111年度中央政府總預算案（公務預算部分）。會中除了關注總預算案審議進度，也聚焦國民黨團與華視總經理莊豐嘉互槓後續處理，以及地制法修法爭議。

國民黨團昨天指控莊豐嘉代表華視到黨團協商111年度中央政府總預算案相關主決議提案時態度不佳，稱其威脅如果國民黨團不撤案，將召開記者會修理國民黨。

莊豐嘉今天上午與公督盟執行長張宏林舉辦記者會。莊豐嘉否認曾說修理國民黨團，他認為，國民黨以台語台預算要脅，已經威脅新聞自由，他該出面捍衛。

立法院今天下午進行朝野黨團協商111年度中央政府總預算案時，國民黨團總召費鴻泰提出「一個要求」和「一個建議」。他說，要求莊豐嘉即刻下台，必須在此先決條件下才繼續進行黨團協商；另地制法修法不能急就章，建議民進黨團，在臨時會不要修地制法，如果下會期要修地制法，行政院也應提出版本。

民進黨團總召柯建銘回應，莊豐嘉一事，程序已在處理，今天出席協商之前，公廣集團董事長陳郁秀打電話告訴他，明天公廣董事會開會、接著華視董事會開會。

柯建銘表示，絕不護短，也請尊重華視的程序，「反正莊豐嘉職務一定會調整」。

至於地制法議題，柯建銘呼籲朝野理性溝通，大家冷靜討論，道理講清楚。他也回應，這會期即便再走下去，也是下會期才能表決，同意臨時會不處理地制法。

今天朝野協商於獲致相關共識後，未進一步處理111年度中央政府總預算案待協商提案，隨即散會。游錫堃宣布，明天下午2時繼續開會協商總預算案。（編輯：蘇龍麒）1110119