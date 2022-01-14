地制法修法公聽會學者意見分歧 促速修財劃法

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（中央社記者王揚宇台北14日電）立法院內政委員會今天召開公聽會，討論牽涉新竹縣市合併的地制法修法等議題；多名與會學者不反對竹竹併，但對民進黨立委柯建銘所提地制法修法版本意見分歧，他們呼籲政府要速修財劃法等相關法律。

出席公聽會的財政部次長阮清華則表示，倘若新竹縣市合併升格為直轄市，依照地方制度法第87條之3條文規定，不致影響其他直轄市和縣市獲配財源，也不涉及財政收支劃分法的修法問題。

立法院內政委員會今天舉行「縣市合併改制與地方制度法修法」公聽會，多位學者專家及政府官員、立委出席，討論攸關大新竹合併升格、柯建銘所提地方制度法第4條條文修正草案及修正財政收支劃分法等議題。

現行地方制度法第4條第一項條文規定，人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要的地區得設直轄市。柯建銘所提修法版本，是將「且」改為「或」。

台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝說，支持新竹縣市合併升格，但絕對不能用「因人設事」的作為；要破解這場鬧劇，要先解決國土計畫、行政區劃、行政劃分問題。

政大財政系名譽教授曾巨威認為，應先修改不合理的遊戲規則，再做審慎決定，例如應先修財劃法，再來談竹竹併。此外，如果真要將「且」改為「或」，應加但書，例如要完成財劃法修法等之後才能實施。

前台南縣長蘇煥智則笑稱，柯委員提了這個案子，希望有助於全國其他16個縣市一併升格為直轄市，讓大家同享直轄市的福祉。

實踐大學建築設計系副教授王俊雄說，他支持竹竹併，而且如果把「且」改為「或」，可讓主管機關及地方政府用更具彈性的方式及不同標準，劃設地方政府層級，這有助地方治理及國家競爭力的提升。

新竹市醫師公會理事長邱國華希望，藉由合併升格，讓新竹更有能力和資格取得醫學中心等級的醫院，這也有助醫療整合。

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學者專家發言結束後，阮清華對財劃法修法議題表示，這要配合國土計畫法、區域計畫法、地制法等來修正；行政院民國101年曾送財劃法修正草案到立法院審議，但當時因地方政府立場不同，所以沒有完成。

至於財劃法的修法方向，阮清華說，要考慮到中央與地方的衡平，建立完整機制及中央與地方的平權；對會中有學者建議縣、市政府跟直轄市政府應以統一公式分配財源，這會是財政部研議方向之一。（編輯：康世人）1110114