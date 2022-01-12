轉選新竹縣長？林智堅：言之過早

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各界持續關注新竹市長林智堅（左）個人下一步動向，林智堅12日受訪強調，目前市長任期還有一年，最重要還是市政工作，「因為我在推動大新竹合併升格，我會利用這一年時間力推，這些對我來說，都比我下一步來得關鍵，謝謝大家，也不用一直幫我找工作，談這些都言之過早。」中央社記者張新偉攝 111年1月12日

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（中央社記者王寶兒台北12日電）新竹市長林智堅為推動大新竹合併，日前宣布不會參選2022年合併升格後的大新竹市長。有媒體報導，若竹竹併破局，林智堅可能轉戰新竹縣長，林智堅今天對此表示，言之過早。

該報導另表示，竹竹併破局下，行政院發言人羅秉成可能轉戰新竹市。林智堅今天下午出席「島嶼的遠見：文化治理論壇」前接受媒體聯訪表示，對此事也是看媒體報導，「我想這要請教當事人，我沒什麼評論。」

至於個人下一步動向，林智堅強調，此刻市長任期還有一年，最重要還是市政工作，「因為我在推動大新竹合併升格，我會利用這一年時間力推，這些對我來說，都比我下一步來得關鍵，謝謝大家，也不用一直幫我找工作，談這些都言之過早。」

林智堅說，新竹選民結構很獨特，非常年輕，也高度自主，未來新竹市長或是合併升格後的大新竹市長人選，他認為需具備開創、高度執行力的能力。而合併升格議題迫在眉睫，期待竹竹合併升格後，全黨努力找到最好的人選，他也會全力輔選，讓新竹市未來更好。

立法院內政委員會召委林為洲明天將同各黨派立委及中央部會赴新竹縣市考察，因林智堅及市府團隊拒絕出席，遭林為洲今天向媒體批評林智堅是「明推暗擋」竹竹合併升格。

林智堅表示，大新竹合併升格議題是將近6成市民、縣民的期待，國民黨沒有好好在這個議題上理性溝通和討論，林為洲卻利用這時間到地方議會找議員取暖甚至是背書，「這是作秀大於實質意義。」

林智堅呼籲，國民黨主席朱立倫應該要正視大新竹的民意，不要違背民意。去年12月24日可在立法院看到國民黨在地制法修法過程占領主席台，後來地制法付委，希望朝野能正視並理性溝通，讓地制法有更明確的進展，解決市民縣民生活的問題。（編輯：李錫璋）1110112