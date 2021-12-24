「竹竹」為什麼要併？優勢疑慮一次看懂

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（中央社網站24日電）新竹市長林智堅拋出「大新竹」縣市合併議題引起諸多討論，合併範圍包括哪些地方？相關法律怎麼規範？立法院已啟動地方制度法修法，修法會造成什麼影響？竹竹併又有哪些優缺點？中央社帶你一次看懂。

為什麼要合併？

民進黨籍的新竹市長林智堅9月初提出「大新竹」縣市合併議題，理由是民國71年新竹縣、市分家後，縣市發展受侷限，常因行政流程而耽誤建設發展，希望合併以共同行政城市治理，加速發展。

林智堅表示，中科在台中市，南科在台南市，都在直轄市，竹科一直扮演台灣半導體產業最重要的戰略地位，面對全球供應鏈重組，大新竹也該重組，讓竹科發展更快速、更有國際競爭力。

林智堅指出，新竹市跟新竹縣創稅加起來高達1900億元，全國名列第5，基礎建設卻不如其他直轄市，大新竹合併確實有必要性，以台灣產業及兩縣市的民眾福祉優先。坊間民意調查也顯示新竹縣、市民對縣市合併升格為直轄市議題支持度達56％，這項工作應不分藍綠，為了國家發展及新竹科學園區的國際影響力與競爭力來推動。

出身新竹市的民進黨立法院黨團總召柯建銘9月7日表示，新竹縣市發展迄今，有許多共同問題要解決，例如水源，由於新竹市的水源來自新竹縣頭前溪上游，但水質遭廢水、垃圾污染，或者是從新竹縣竹北市到新竹市，目前只有一座橋，每天都大塞車。舉凡環保、交通、教育、醫療等問題，都需要縣市一起解決。其次，若從產業發展而言，「護國神山」台積電在新竹，科技產業發展必須再升級，新竹縣市沒有不合併的道理。

新竹縣長怎麼看？

國民黨籍新竹縣長楊文科9月7日回應，新竹縣市貢獻台灣稅收每年將近新台幣2000億元，但稅金都被拿來建設六都。在中央統籌分配稅款的分配下，六都直轄市占71.02%，其餘16個縣市分配剩餘的29.98%，新竹縣只分配到整體的1.79%、約44億元，全國倒數第2。他建議內政部提出地方制度法修正草案，降低升格直轄市的人口數門檻，他也將邀林智堅與大新竹朝野立委會商，加速修法，力拚竹竹合併成第七都。

不過，12月竹竹合併升格議題又有新變化，關鍵點在苗栗要不要一併合併。

12月23日，楊文科表示，若竹竹苗合併升格，則無需修法，民進黨強硬透過修法讓竹竹合併升格，讓人無法接受。他的提議是（新竹）要升格直轄市，但怎麼合併有各種不同方式，需要討論，不能把他的主張「斷章取義」說成他同意竹竹合併升格。

楊文科說，竹竹合併升格是台灣地方自治史上的大事，必須經過公開討論、取得共識，希望新竹縣市能坐下來討論，建議新竹市應該先提出相關意見，而非用自己做的民調來代表新竹縣市民眾的看法。

地方制度法怎麼解套？

地方制度法第4條規定，人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要地區得設直轄市。

根據新竹市政府統計，截至110年8月底，新竹市人口共45萬2781人；新竹縣政府統計，截至110年8月底，人口數57萬3858人；新竹縣市合計人口為102萬6639人。

柯建銘建議的解方是修改地方制度法，將原本「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」的「且」改成「或」，讓縣市合併不再受人口數限制。

半導體戰略發展 府院支持

總統蔡英文12月19日邀集府院黨高層開會，總統府發言人張惇涵轉述，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格，面對疫後全球經貿局勢變遷，台灣半導體產業是國家戰略產業，必須掌握國際供應鏈重組的關鍵契機。合併升格不僅新竹縣市長都已表達贊成，也符合新竹縣市人民的多數期盼。總統也認為，未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論。

行政院長蘇貞昌說，新竹縣市合併升格讓台灣半導體產業最大聚落，能更有力整合，且蔡總統已有明確指示，行政院會就相關配套，努力做到更完整。

竹竹苗、大彰化、雲嘉嘉若升格 西岸全是「都」？

苗栗縣長徐耀昌認為，苗栗長年與大新竹地區合稱「竹竹苗」，有其歷史背景，屬共同生活圈，若要合併升格，也應考量將苗栗納入。

國民黨主席朱立倫12月21日說，如果前瞻本區域特殊產業定位與未來發展，應直接合併竹竹苗地區，作為台灣未來的半導體與科技之都規劃。

銘傳大學公共事務系教授紀俊臣指出，新竹市、新竹縣及苗栗縣在歷史淵源上是「大新竹縣」或「新竹州」的區域所在；對於「大新竹」縣市合併升格議題，他認為「最好不要動」，如果非要改制，竹竹苗併最優，符合歷史淵源、文化發展、經濟發展，才是比較合理的規劃，對西部地區尤其是對工業區發展會有貢獻。

彰化縣長王惠美9月15日表示，彰化縣人口約125萬9000人，不用「割」鄰縣人口，也不用修法，若要設直轄市第7都，彰化當仁不讓。王惠美曾表示，台灣不大，已是一日生活圈，應以合理財政資源分配，均衡地方發展為優先，讓資源更公平分配，地方財政、公務人員職等，都可全面檢討。

竹竹併討論中，雲林縣、嘉義縣、嘉義市是否合併升格也被提起。不過，3縣市首長態度不同，尚無具體進展。

在野籲財劃法、行政區劃通盤考量

朱立倫表示，財政收支劃分法20年未動，統籌分配款加一般補助款的大餅總數固定的前提下，直轄市與省轄縣市之間的貧富差距不斷拉大。現在應該解決的是涉及財政收支劃分法、公共債務法的中央稅收與地方資源分配問題，而非單獨針對新竹或其他特定縣市做升格討論。

時代力量立委邱顯智、王婉諭等人10月15日表態反對竹竹倉促政治升格，主張徹底檢討行政區劃、財政收支劃分，進行通盤規劃。王婉諭說，長久以來，苗栗因為不當的區域發展政策，以及六都升格帶來的磁吸效應，人口、產業都越來越邊緣化，若再度草率行事，恐加劇苗栗邊緣化的困境。

台北市長柯文哲指出，國土重規劃是一件嚴肅的事，「不要為了選舉，做一些亂七八糟的事情」，國土重劃要怎麼劃分，還需要討論。台灣有6都已經很荒謬，未來還可能有第7都或第8都，是錯上加錯。

區域整合 城鄉差距難弭平

苗栗縣長徐耀昌說，台北市是首都，高雄位在南部因此也有必要升格直轄市，但看看桃園、台中與台南，偏鄉的地方還是偏鄉，升格後很難實質照顧偏遠鄉鎮，合併升格必須謹慎考量。

中興大學法政學院院長李長晏則說，區域整併或縣市合併議題，在台灣每隔一段時間就會被挑起來談。成立那麼多直轄市，帶來的是周邊縣市越來越邊陲，人流、金流、物流、產業都集中往直轄市發展，這對其他縣市是不合理的。

柯文哲說，北市先前曾發函給行政院，建議成立北北基辦公室，針對區域內河域治理、軌道計畫及公宅等，可以整合的先整合，凡事要有第一步，這個不做直接跳到行政區域重劃，相當不合理。

東吳大學政治學系副教授陳立剛建議，在談縣市合併之前，應該先談地方合作，先看地方民意的選擇。他也提醒中央與地方，目前國土規劃仍缺乏台灣北、中、南、東的區域性「綜整單位」，各縣市流於各自規劃。

修法進度

柯建銘12月17日提出地制法修法，希望逕付立院二讀，讓新竹縣市盡速合併升格。不過在野黨團均反對，認為這是因人設事，可能強化城鄉發展不平等。24日經朝野立委表決後，地制法修法交付立法院內政、司法及法制委員會審查。（編輯：唐元元）1101224