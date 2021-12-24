攸關大新竹合併升格 地制法修正草案付委審查

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立法院會24日開會，國民黨團不滿民進黨立委柯建銘所提的地方制度法第4條條文修正草案，欲逕付二讀，因此衝上主席台並占領，現場爆發推擠衝突。會議主席、立法院長游錫堃（後中）隨後宣布休息。中央社記者施宗暉攝 110年12月24日

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（中央社記者王揚宇、林育瑄台北24日電）立法院會今天處理報告事項議程，攸關大新竹合併升格的民進黨立委柯建銘所提地方制度法第4條條文修正草案，在野黨團提議退回程序委員會；朝野立委表決下，提議不通過，因此交內政、司法及法制委員會審查。

此案今天在立法院會處理時一波三折，民進黨立法院黨團一開始提逕付二讀，但國民黨立委林為洲等人不滿，便在10時17分許占領主席台，而會議主席、立法院長游錫堃在10時19分許宣布休息。

後經朝野協商，國民黨立委未再占領主席台，立法院會在下午2時10分繼續開會，處理報告事項議程。

針對柯建銘所提地制法修正草案付委審查，國民黨團、時代力量黨團、台灣民眾黨團提議退回程序委員會重新提出，在場立委表達異議，因此進行表決。

表決過程中，時代力量立委邱顯智、陳椒華、王婉諭拉著「堅決反對多數暴力」的紅色布條到議場中央抗議。

表決結果，出席101人，贊成45人、反對56人；游錫堃裁示，贊成者少數，不通過。地制法修法草案付委審查。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳接受中央社記者訪問指出，經過朝野協商後，各黨達成共識，地制法修法草案不會逕付二讀，而是表決後付委。因原先反對地制法修法的國民黨內部達成共識，同意付委審查；時代力量、台灣民眾黨則認為，同意付委，但需加入公聽會的程序等，但民進黨團不同意，所以要以表決的方式，來將其提案否決。

劉世芳說，民進黨團認為地制法修法草案順利付委，已達成部分目的，為了讓本會期最後一次院會順利進行，所以彼此各退一步，以讓下午的議事順利進行。

此外，柯建銘接受媒體聯訪被問到，有人解讀昨天朝野黨團協商總預算，民進黨團讓步，是為了要推地制法。柯建銘說，立法院很多事情是連動的，要走到哪一關，都有沙盤推演。

現行地方制度法第4條第一項條文規定，人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。柯建銘所提修法版本，是將「且」改為「或」。

根據柯建銘的提案案由指出，有鑑於直轄市的設置，應考量國土空間規劃及產業發展現況，促使區域間資源共享、互利互補，帶動周邊地區攜手成長，創造就業機會，以促進城鄉均衡發展，提升國家競爭力為目標。

提案案由也指出，為因應少子化現象及數位治理的發展，唯一以區域人口規模為前提，無法兼顧基於國家特殊目的需要的直轄市設置，因此提出修正草案。（編輯：林興盟）1101224

立法院會24日開會，國民黨團不滿民進黨立委柯建銘所提的地方制度法第4條條文修正草案，欲逕付二讀，群起衝上主席台，與民進黨團爆發推擠衝突。中央社記者施宗暉攝 110年12月24日