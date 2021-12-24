藍占主席台杯葛 綠：協商盼恢復議事運作

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（中央社記者王揚宇、林育瑄、郭建伸台北24日電）民進黨團今天在立法院會提案，欲將攸關大新竹合併升格的地制法修正草案逕付二讀，在野黨團對此表達強烈不滿，並有立委占領主席台；院會至中午12時仍停擺，民進黨團正與在野黨協商，盼恢復議事運作。

對此，民進黨立法院黨團書記長蔡適應接受媒體訪問時表示，因國民黨團杯葛，目前立法院會只完成確認議程的程序。國民黨團認為，民進黨團要把地制法修法草案逕付二讀有疑慮，希望付委審查；民進黨團認為，修法只改一個字，不需進入委員會審查。

蔡適應認為，這件事雙方都有各自的道理，朝野正協商後續如何處理。

他指出，今天除報告事項外，還有幾個重要的討論事項需趕緊解決，在本會期院會的最後一天處理完畢，希望拚拚看，在下午恢復議事程序正常運作。

立法院會上午開會，國民黨等在野黨立委不滿民進黨立院黨團總召柯建銘所提地方制度法第4條條文修正草案，民進黨團提案欲逕付二讀，林為洲等國民黨立委占領主席台，高喊「反對逕付二讀、只接受付委審查」等語。

由於當時主席台周邊並沒有民進黨立委，林為洲等人約在上午10時17分許占領主席台，會議主席、立法院長游錫堃因而在約兩分鐘後宣布休息。截至中午12時，國民黨立委仍占領主席台，院會停擺中。

林為洲在議場中發言指出，這是爭議法案，可以接受大家提版本在委員會討論，是否應一起討論行政區劃法、財政收支劃分法要怎麼處理，台灣不要有窮縣富都或小都大縣情形，真的不該「英人設市、狼狽為堅」。

國民黨立委江啟臣說，這一切都是蓄意的，也破壞中華民國的地方制度與地方自治。

在院會開會前，台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠受訪表示，民進黨打算修地方制度法的意圖很明顯，就是因人設事，但國土規劃不應該是職涯規劃，呼籲民進黨懸崖勒馬。

時代力量立法院黨團總召邱顯智指出，民進黨團如果為了讓將卸任縣市首長不受連任限制而要修法，乾脆直接拿掉地制法中，對縣市首長競選連任的規定，豈不是更省事。

邱顯智質疑，如果地制法修法通過，沒被升格成為直轄市的縣市該怎麼辦？這個做法完全未考慮台灣的長治久安。

現行地方制度法第4條第一項條文規定，人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。柯建銘所提修法版本，是將「且」改為「或」。

根據柯建銘的提案案由指出，有鑑於直轄市的設置，應考量國土空間規劃及產業發展現況，促使區域間資源共享、互利互補，帶動周邊地區攜手成長，創造就業機會，以促進城鄉均衡發展，提升國家競爭力為目標。又

提案案由還說，為因應少子化現象及數位治理的發展，唯一以區域人口規模為前提，無法兼顧基於國家特殊目的需要的直轄市設置，因此提出這項修正草案。（編輯：康世人）1101224