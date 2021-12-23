民進黨擬修法推竹竹合併升格 楊文科：無法接受

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因應「大新竹合併升格」，民進黨推動地方制度法修法；對此，新竹縣長楊文科23日回應表示，以強迫手段來合併升格，罔顧基層民意，讓人無法了解與接受。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 110年12月23日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）因應「大新竹合併升格」，民進黨推動「地方制度法」修法，對此，新竹縣長楊文科今天回應表示，竹竹苗合併無需修法，用強迫的方式讓竹竹合併升格，讓人無法接受。

新竹縣長楊文科今天發布聲明指出，針對總統蔡英文在民進黨中常會下令，要求民進黨籍立委盡速通過「地方制度法」修正草案，讓新竹縣市合併升格，讓人難理解。

楊文科指出，竹竹苗合併升格無須修改法令，應以溝通討論、凝聚民意共識，採取「由下而上」的民主升格方式進行。但是，現在民進黨強硬透過修法，以強迫手段來合併升格，罔顧基層民意，讓人無法了解與接受。

另外，針對民進黨立院黨團總召柯建銘說「林智堅是倡議，新竹縣長楊文科自己講要合併升格，並說要修地制法；現在民進黨贊成後，他們又講竹竹苗合併。」

對此，楊文科說，柯建銘與新竹市長林智堅擷取對他們有利的片段，當時提出合併升格時，他的想法是「要升格為直轄市」，至於要如何合併升格，各種不同方式都需討論，並不能斷章取義說他同意竹竹合併升格。

楊文科表示，民進黨將自己的主張，說是他的意思，他無法接受。況且，合併升格是大事情，要大家討論，找出最合理的做法。

楊文科表示，竹竹苗合併符合現行法制，民進黨不做，現在卻要透過修法，強硬促使竹竹合併升格，真的太過荒謬。

另外，楊文科還在總統蔡英文臉書發文底下留言表示，新竹縣市合併升格為第7都直轄市，「真的有這麼急嗎？」為何一定要強渡關山，難道新竹縣市民眾是二等公民？（編輯：李錫璋）1101223