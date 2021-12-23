黃健庭拜訪竹苗縣長、議長 為合併議題交換意見

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（中央社記者劉冠廷台北23日電）針對竹竹合併議題，國民黨秘書長黃健庭今天分別拜訪新竹、苗栗縣長與議長。黃健庭說，縣市合併升格需完整配套及縝密籌備，呼籲民進黨與在野溝通，尊重地方民意，勿再一意孤行。

國民黨下午發出新聞稿表示，黃健庭今天分別拜訪苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、苗栗縣議長鍾東錦、新竹市議長許修睿、新竹縣議長張鎮榮等人，就竹竹升格議題交換意見。

黃健庭表示，縣市合併升格需完整配套及縝密籌備，尤其要有合理的財政收支劃分，並應經地方充分討論，取得共識，才是有實質意義的民主升格，呼籲民進黨與在野溝通，尊重地方民意，勿再一意孤行。

徐耀昌表示，民進黨在此時提出竹竹改制升格，且把相鄰的苗栗縣排除在外，就只有「機關算盡」4個字可以形容。他與鍾東錦都反對為「一黨一人之私」而合併改制，認為必須需經過地方議會充分討論的民主程序，並高度認同國民黨主席朱立倫所提出以2026年為目標建立「竹竹苗科技都」的主張。

楊文科也認同應按部就班，於2026年建立「竹竹苗科技都」的目標，他指出，台灣過去縣市合併升格的經驗，都需經過「溝通協調、凝聚民意」的過程，再「由下而上」，經議會通過、送行政院核定，且適用數年「準直轄市」的過渡，才升格為直轄市，獨獨竹竹合併是「由上而下」，不先凝聚共識就進行，這種因人設事，強迫竹竹合併升格的方式，令人無法接受。

許修睿說，竹科所屬園區包含新竹科園區、苗栗竹南園區、苗栗銅鑼園區等，竹科位在3個縣市治區內，只有竹竹合併升格而把苗栗排除在外，等於把大竹科切成小竹科，根本與協助竹科發展的說法背道而馳。國民黨中央所提出將苗栗納入合併升格，推動2026年建立「竹竹苗科技都」，才是壯大竹科的正辦。（編輯：蘇志宗）1101223