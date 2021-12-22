蔡英文找黨內立委溝通 弭平縣市合併升格紛爭

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民進黨立院黨團總召柯建銘提案修地制法，民進黨主席蔡英文22日表示，提升地方政府的治理規模跟量能，強化台灣關鍵產業的發展，是蠻迫切的問題。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉素萍台北22日電）民進黨立院黨團總召柯建銘提案修地制法，推動新竹縣市合併，但黨內有部分質疑。民進黨主席蔡英文今天在中常會後找立委陳亭妃等人溝通；陳亭妃說，從未反對竹竹合併，只是認為北中南要一致討論，蔡總統有化解其擔憂。

新竹縣市合併升格議題，柯建銘提出地方制度法修法，獲得近50位立委連署，預計在24日立法院會付委審查。

不過，有部分民進黨立委未連署，引發外界質疑。

兼任民進黨主席的總統蔡英文今天在民進黨中常會表示，新竹縣市作為台灣科技重鎮，新竹縣市合併升格，提升地方政府的治理規模跟量能，強化台灣關鍵產業的發展，是蠻迫切的問題。

蔡總統並說，既然已經發動修法，就必須讓修法順利完成，她希望所有中常委、立委可以支持。

中常會後，蔡總統也找幾位立委溝通。

陳亭妃會後受訪指出，她從頭到尾都沒有反對竹竹合併，只是希望更宏觀，總統府找黨政高層進官邸時，並沒有講得那麼清楚，她的立場當然會希望替地方多發聲。

陳亭妃說，蔡總統跟她提到，立委所擔憂的部分，應該就是民眾會擔憂的，所以趁這個機會講清楚。

陳亭妃認為，蔡總統今天所講的內容，有解答她原先的疑慮，包括，未來一定滾動式檢討，如果哪個縣市符合民意需求、有特殊需要，會隨時拿出來討論，現在竹竹比較完整，未來大基隆也可能，甚至南部的雲嘉嘉，只要成熟度夠了、民意也夠高，隨時會做調整。

立委羅致政受訪指出，苗栗是他的故鄉，他利用這個機會，向蔡總統表達苗栗縣民的關心。

立委王定宇受訪表示，蔡總統這兩天有跟他通過電話，今天中常會後找他談，地制法只是其中一項議題。

王定宇說，他的態度就是希望對民眾有利、民意支持才能做，財政分配要弄清楚，以免產生排擠或稀釋，在這樣的前提下，台灣走向扁平化的管理、層級不要太多，這是值得做的事情，而且愈早做愈好，要趕快來討論。

王定宇指出，他跟蔡總統報告，蔡總統也認為本來就應該對民眾有利、本來就該要民意支持，所以，兩人的想法是一樣的。他說，外界在有沒有連署地制法上做文章，大可不必，因為立法院很多提案都只有15人、20人連署而已，最後投票才是重點。（編輯：林興盟）1101222