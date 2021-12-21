綠拚地方制度法修法24日付委審查 在野黨團均反對

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外界關注新竹縣市合併升格議題，民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）21日在接受媒體訪問時強調，新竹縣、市合併升格，並非只有新竹的事情，而是整個台灣的事情，攸關提升國家競爭力。中央社記者鄭清元攝 110年12月21日

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（中央社記者林育瑄、王揚宇台北21日電）新竹縣市合併升格議題，民進黨團總召柯建銘提出地方制度法修法，獲得近50位立委連署，預計在24日立法院會付委審查。但國民黨團、時力黨團、台灣民眾黨團均對此提案表達反對立場，認為是因人設事、恐強化城鄉發展不平等。

總統蔡英文19日邀集府院黨高層開會，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格。

立法院程序委員會今天處理24日與28日院會議事日程。由民進黨立法院黨團總召柯建銘提案的地方制度法第4條修正草案，獲得45位民進黨立委與無黨籍立委趙正宇、蘇震清、黃國書的連署支持。但因在場立委對議事日程草案有異議，輪值召委、國民黨立委曾銘宗宣布，送交24日院會處理。

根據提案說明，直轄市可強化地方治理能量、有效分配行政資源，是國家基於特殊目的考量而設置。直轄市設置應考量國土空間規劃及產業發展現況，促使區域間資源共享，帶動周邊地區攜手成長，創造就業機會，以促進城鄉均衡發展，提升國家競爭力。

此外，因應少子化現象及數位治理發展，以區域人口規模為前提，無法兼顧基於國家特殊目的需要之直轄市設置，因此提案修法。將人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市；其中「且」改成「或」，讓縣市合併不再受人口數限制。

但3個在野黨團在程序委員會中，均發言表態反對地制法第4條修正草案，指出這是因人設事的修法，呼籲修法前，應先討論財政收支劃分法、國土區域規劃等。

國民黨團書記長陳玉珍說，國民黨團認為這個法案完全是為人量身定做，不是國家法制修訂應有的態度，也非國會殿堂應做事情。而且修法前應對財政收支劃分法提出全面討論，才不會使六都和其他縣市收入來源不平等，造成區域發展不均。

台灣民眾黨立委賴香伶表示，蔡總統上任至今5年多，國會並沒有與財政收支劃分法、國土計畫法等，跟地方制度連動的公聽會或修法期程，地制法修法是倉促修法。

時代力量黨團總召邱顯智指出，六都與非六都獲配資源差異大，導致一個台灣兩個世界，影響偏鄉孩子的未來發展，修改地制法可能會讓城鄉差距更擴大。（編輯：蘇龍麒）1101221