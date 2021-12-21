談竹竹合併升格 林智堅：柯文哲不要讓大家心寒

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（中央社記者王朝鈺、郭宣彣新竹21日電）對於外界質疑推動縣市合併是獨厚新竹，台北市長柯文哲批評是為了選舉，新竹市長林智堅今天說，柯文哲不要讓大家心寒，行政院長蘇貞昌則說，那是太偏狹也太低估了。

蘇貞昌上午出席國立陽明交通大學產學創新研究學院揭牌典禮，接受媒體聯訪時，被問到有人質疑推動縣市合併是獨厚新竹時表示，大家看到這2年多來受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響全球人民生活大亂，產業鏈也重組。

台灣在總統蔡英文領導下，國人舉國合力不但防疫最成功且經濟快速成長，並在全球產業鏈重組中，台灣的半導體產業有非常關鍵的領先地位，這段期間國外來訪的團體一團接著一團，都非常期待分享台灣的經驗並與台灣合作。

蘇貞昌表示，今天的揭牌是為了培養人才，另一方面要和國際競爭也要有非常大的基地，竹科是過去幾十年來台灣最大的發展基地，不過，隨著竹科一再擴大，且新竹市長林智堅爭取的「竹科X基地」等也都非常應對產業鏈重組，台灣整個產業鏈有必要從各方面加強與世界競爭，並擴大產業領先地位，竹竹的合併不但符合大多數縣市民的期待，也加強台灣與世界競爭的能力，至於所謂黨派、個人的考量，「那是太偏狹同時也太低估了」。

對於縣市合併升格，柯文哲提到「不要為了選舉做一些奇奇怪怪的事情」，林智堅對此表示，尊重所有意見和不同聲音，但柯文哲作為新竹人，他高中畢業後在台北求學、工作、成家立業，相信柯文哲能充分感受到台北市擁有國家最多的資源。

林智堅說，新竹人其實也非常勤奮，不會輸給台北人，但新竹因為長期資源不足，可以看到無論交通、環境、教育等各項建設議題都不如台北，新竹人都很期待藉由竹竹合併升格後能有更多資源投入，讓新竹未來的生活可以更好，他要特別提醒柯文哲，對於故鄉新竹應該多祝福、鼓勵，少批評，柯文哲應該要有同理心，要理解家鄉新竹人的期待，不要讓大家心寒。（編輯：李錫璋）1101221