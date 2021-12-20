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縣市合併升格
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縣市合併升格2/23

新竹縣市合併升格 蘇貞昌：努力完整相關配套 整合半導體聚落

2021/12/20 16:05（12/20 20:34 更新）
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（中央社記者陳俊華台北20日電）針對新竹縣市合併升格議題，行政院長蘇貞昌今天說，這讓台灣的半導體產業最大聚落，能更有力整合，且總統蔡英文已經有明確指示，行政院會就相關配套，更努力做到更完整。

蘇貞昌下午原訂出席「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」頒獎典禮，行政院中午臨時通知，蘇貞昌取消該行程，改為視察桃園國際機場。

蘇貞昌受訪表示，春節快到了，在舉世滔滔、只有台灣平安，第一波高潮從今天起會有越來越多旅客進來，政府已做好各項因應準備，他特別來給夜以繼日、不眠不休，在第一線的防疫人員加油、打氣。

蘇貞昌說，呼籲民眾在春節時期有很多機會相聚，一定要注意指揮中心的防疫規範要求，只有大家徹底做到，才能保護自己、保護家人、保護國家社會，春節最溫馨的時刻，不要忘記防疫。

另外，總統蔡英文昨天邀集府院黨高層開會，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格。

蘇貞昌表示，台灣的半導體產業領先世界，占有非常重要地位，要藉這個機會給台灣半導體產業更大競爭力，竹竹合併不但符合大多數竹竹民眾的意識，更讓半導體產業的最大聚落能更有力整合。

蘇貞昌說，這點蔡總統已經有明確指示，行政院會就相關配套，更努力做到更完整。（編輯：蘇志宗）1101220

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