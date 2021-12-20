談新竹縣市合併 陳其邁：將是大發展契機

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總統蔡英文19日邀集府院黨高層開會，與會者高度共識支持新竹縣市合併升格。高雄市長陳其邁（前中）20日表示，合併升格會是新竹大發展的一個契機。中央社記者蔡孟妤攝 110年12月20日

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）總統蔡英文昨天邀集府院黨高層開會，與會者高度共識支持新竹縣市合併升格。高雄市長陳其邁今天表示，合併升格是新竹大發展的契機，有一個整合型規劃，對未來發展有正面幫助。

陳其邁今天上午出席在高雄市衛武營都會公園舉行的「2022台灣燈會主燈安座典禮」，會前接受媒體聯訪被問到對新竹縣市合併看法時，做上述表示。

府院黨高層昨天開會，高度共識支持新竹縣市合併升格，總統蔡英文並認為未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論。

陳其邁說，這牽涉到國家長遠發展，新竹科學園區有完整的半導體產業聚落，不管是從地方發展或從產業發展及從城市治理角度來看，當然合併升格會是新竹大發展的一個契機。

陳其邁說，高雄也是縣市合併，原高雄縣有橋科等重要園區，與高雄市距離很近，脣齒相依，所以縣市有一個整合型規劃，對於新竹未來發展，當然有正面幫助。

另外，昨天羽球好手戴資穎拿下世錦賽銀牌，陳其邁昨天與戴資穎家人一同觀看比賽。陳其邁今天說，戴資穎拿到銀牌非常不簡單，是高雄之光，以小戴為榮。

陳其邁並表示，市府希望打造高雄成為運動城市，因為不論天氣、場地或過去很多傑出的優秀選手都在高雄。今年增加了2隊職業籃球，分屬不同聯盟，滿足很多喜愛籃球的市民，而職棒部分還在繼續努力。

對於有學者分析公投不同意票，高雄貢獻度大，陳其邁說，相信民主一向是他的理念，尊重結果，多數人共同的決定，這就是民主的基本態度。（編輯：黃世雅）1101220