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縣市合併升格
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縣市合併升格4/23

陳明文：國土規劃須縣市平權 盼政院提行政區劃

2021/12/20 14:46（12/20 22:46 更新）
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民進黨立委陳明文（前中）20日表示，台灣的國土規劃必須以宏觀視角討論，才能落實「縣市平權、國民平等」；整體一致的行政層級，才能夠達成全國一致的行政區劃。中央社記者施宗暉攝 110年12月20日
民進黨立委陳明文（前中）20日表示，台灣的國土規劃必須以宏觀視角討論，才能落實「縣市平權、國民平等」；整體一致的行政層級，才能夠達成全國一致的行政區劃。中央社記者施宗暉攝 110年12月20日
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（中央社記者林育瑄台北20日電）總統蔡英文昨天邀集府院黨高層開會，與會者高度共識支持新竹縣市合併升格。民進黨立委陳明文今天在臉書指出，國土規劃須以宏觀視角討論，落實「縣市平權、國民平等」，並希望行政院提出政院的行政區劃版本。

蔡總統昨天在官邸邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁及桃園市長鄭文燦等人開會，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格。蔡總統也認為未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論。

民進黨立委陳明文在臉書發文指出，昨天在官邸，他與蔡總統與老朋友們討論公投後的國家發展，席間民進黨立法院黨團總召柯建銘提出新竹縣市升格議題，他尊重柯建銘的個人提案。

然而，陳明文表示，他仍相信台灣的國土規劃必須以宏觀視角討論，才能落實「縣市平權、國民平等」；整體一致的行政層級，才能夠達成全國一致的行政區劃。

陳明文也提到，蔡總統在今年國慶談話特別提到：「我們有必要因應國家發展的需要，針對政府體制和組織、地方制度、國土規劃和區域發展等重要的治理議題，做出必要的檢討和調整，讓國家治理達到最有效率、最能反映民意的狀態。」

陳明文指出，蔡總統昨天在官邸再次強調，未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀視野進行討論。他非常認同總統所說，行政區規劃議題是一個需要高度凝結共識的嚴肅議題，需經過國民與政府不斷對話與討論，才能淬煉成人民的共識。

陳明文最後重申，「縣市平權、國民平等」是他一再堅持的訴求。他希望行政院能檢討行政區劃，並提出政院的行政區劃版本，讓行政區劃議題能被廣泛討論，也期望透過新的行政規劃，讓所有台灣人都能享有應有的待遇，落實縣市平權。

針對新竹縣市合併升格議題，柯建銘昨天表示，已提出地方制度法第4條修正草案，將人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市；其中「且」改成「或」，讓縣市合併不再受人口數限制。修正草案獲得超過30名立委連署，預計最快24日院會可付委審查。（編輯：蘇志宗）1101220

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