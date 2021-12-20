談竹竹合併升格 徐耀昌：需有配套 謹慎考量

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（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）總統蔡英文昨天邀集府院黨高層開會，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格。苗栗縣長徐耀昌對此表示，應該要有配套措施，不可想到什麼就做什麼，他個人認為要謹慎考量。

總統蔡英文昨天在官邸邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦等人開會，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格，總統則認為未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論。

徐耀昌今天出席活動時接受媒體聯訪表示，台北市是台灣首都，高雄位在南部因此也有必要升格直轄市，但看看桃園、台中與台南，偏鄉的地方還是偏鄉，升格後很難實質照顧偏遠鄉鎮，因此個人認為合併升格大事必須謹慎考量。

徐耀昌認為，苗栗長年與大新竹地區合稱「竹竹苗」，有其歷史背景，屬共同生活圈，若要合併升格，也應考量將苗栗納入，但他認為，這個時機點談竹竹合併，並不恰當。

徐耀昌說，為了一人想當未來的直轄市長，而量身定做竹竹合併升格，可能會把民進黨都賠掉，得不償失。

至於新竹市長林智堅多個月前曾提到將竹南與頭份併入大新竹、南苗地區併入台中市的提議，徐耀昌說，這是機關算盡，怒批「是要消滅苗栗縣嗎」。（編輯：方沛清）1101220