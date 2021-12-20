以大學併校喻大新竹合併 柯建銘：老兵最後一仗

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民進黨立法院黨團總召柯建銘20日表示，大新竹合併議題無法迴避，也是老兵為新竹打最後一仗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸台北20日電）外界關注大新竹合併升格議題，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，大新竹合併議題無法迴避，也是老兵為新竹打最後一仗。他也以清大與新竹教育大學、陽明交大併校案比喻，指整併後有綜效，能提供科學園區更好的城市服務。

府院黨高層昨天開會，高度共識支持新竹縣市合併升格，總統蔡英文並認為未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論。

柯建銘今晚受訪時表示，新竹縣市近來碰到許多共通問題，發展已走到瓶頸，如交通、水源、環保、教育、醫療、科學園區等，有許多問題都需待合併升格才可望解決。

柯建銘也比喻，新竹教育大學和清華大學合併，交通大學和陽明大學合併，「學校都整合了，城市當然要整合」。

柯建銘表示，中科、南科、甚至是高雄橋頭科學園區，這些科學園區的所在地都在直轄市，只有新竹還整合不好，甚至無法提供更好的城市周邊服務；許多企業都在整併，整併後就會有綜效，為了新竹的發展，這個問題一定要解決。

外傳民眾黨有意派出身科技產業的立委高虹安參選2022新竹市長，媒體報導，台北市長柯文哲今天受訪時提到，不要為了選舉改變行政區劃；清楚知道民進黨在幹什麼，他們一直在做民調，一旦發現綠營人選會輸給高虹安，就想縣市合併。

柯建銘則回擊，柯文哲是新竹人，難道不了解新竹的狀況嗎，應該要稍微注意一下故鄉的狀況；高虹安一天都沒有在新竹，柯文哲卻以為一定是高虹安可選上新竹市長，根本離現實太遠，不應該放大自己，那種博士新竹一大堆。

柯建銘也表示，從政黨得票的歷史軌跡和這次公投結果看得很清楚，選大新竹市長，怕的是民進黨；若真要論政治利益，他跟新竹市長林智堅就不該提出縣市合併。

柯建銘說，他世代都在新竹，做為新竹在地人，大新竹合併議題無法迴避，這是老兵為新竹打的最後一仗，也是最重要的一戰；雖然很困難，但他必須挽起袖子跟林智堅一起打仗。

提及地方制度法修法進度，柯建銘表示，目前已有近50位立委連署，預計24日院會排入報告事項，並依照程序付委審查。

媒體詢問是否可能逕付二讀，或是立法院加開臨時會排案審查。柯建銘僅表示按照程序走。（編輯：林興盟）1101220

大新竹合併升格 藍：應宏觀考量台灣未來發展

（中央社記者王承中台北20日電）針對新竹縣市合併升格議題，國民黨文傳會主委凌濤今天表示，國民黨贊成國土區域重劃，但應該宏觀考量台灣未來發展，而非急就章因人設事、趕在2022選舉年前通過。

總統蔡英文19日邀集府院黨高層開會，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格。民進黨立法院黨團總召柯建銘則表示，他已經提出地方制度法第4條修正草案，獲得超過30名立委連署，一切依照程序來。

凌濤今天透過新聞稿表示，新竹市長林智堅任期即將屆滿，桃園市長鄭文燦又不願讓林接棒，林智堅只好退而求其次找上柯建銘，毫不掩飾的搞出一個自肥的升格夢，完全只著眼個人自身政治前途與利益的作法，讓在地民眾與各界都得瞠目結舌。

凌濤指出，當林智堅受訪聲稱竹竹合併升格是民眾的期待，但在外界看來，實情是林智堅本人最期待。

凌濤表示，國民黨雖也贊成國土區域重劃，但應該宏觀考量台灣未來發展，而非急就章因人設事、趕著在2022選舉年前通過，且區域重劃真正的重點不在地方制度法而在財政收支劃分法，有配套財源才能讓升格真正有意義、有內容，而非為升格而升格。

凌濤也指出，民進黨提出竹竹結合部分苗栗地區，不顧整體苗栗發展，規劃只考慮政黨利益，以不公平的選區劃分方法，試圖操縱選舉結果，讓台灣民主蒙羞。

凌濤表示，若民進黨是真心為台灣國土發展未來著想，就應該先著手啟動財劃法的修正提案，並讓行政院提出相關配套規劃，而非急著將地方制度法送進立法院，此舉不過是露出民進黨私心自用的馬腳而已。（編輯：林興盟）1101220