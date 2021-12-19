總統邀府院黨高層會商 新竹縣市合併升格有高度共識

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（中央社記者溫貴香台北19日電）總統蔡英文今天邀集府院黨高層開會，總統希望執政黨團全力支持行政院長蘇貞昌所領導的行政團隊；也期盼朝野以國家發展為共同目標，支持中央政府總預算。與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格，總統則認為未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論。

總統上午在官邸邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨秘書長林錫耀、高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦、民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委陳明文、前交通部長林佳龍、前民進黨秘書長洪耀福、新系大老利錦祥等人。

總統府發言人張惇涵下午表示，今天上午蔡總統在官邸邀集府、院、黨、黨團及部分執政縣市首長，就公投後國內外政經局勢進行廣泛討論，並就多項重要國政議題深入交換意見。

張惇涵表示，總統特別關心明年度中央政府總預算的審議進度，這攸關民生經濟、地方建設、社福措施等各項國家整體發展政策。

張惇涵表示，總統希望執政黨黨團，能夠全力支持行政院長蘇貞昌所領導的行政團隊；總統也期盼，朝野各界能夠以國家發展為共同目標，支持中央政府總預算，讓各項政策能夠順利推動，讓台灣穩健進步。

張惇涵表示，與會者有高度共識認為，面對疫後全球經貿局勢變遷，台灣半導體產業是國家戰略產業，必須掌握國際供應鏈重組的關鍵契機，支持新竹縣市合併升格，而這不僅新竹縣市長都有表達贊成，也符合新竹縣市人民的多數期盼。

總統也認為，未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論。

張惇涵表示，會中討論多項民生重要議題，總統特別感謝蘇貞昌及行政團隊，從防疫有成到經濟穩定成長，各項施政推動證明「有政府，會做事」，讓台灣向前衝衝衝。總統感謝地方執政團隊的努力，並期許執政團隊一體、團結一心，穩健推動各項國政，不負人民期待。（編輯：林淑媛）1101219