談雲嘉嘉合併升格 3縣市首長態度不同

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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）雲嘉嘉是否合併升格議題，3縣市首長今天發表看法。嘉義縣長翁章梁認為，有正面助益；嘉義市長黃敏惠說，要多考慮人民的感受；雲林縣長張麗善表示，別為特定人士量身打造。

總統蔡英文今天上午邀集府院黨高層開會，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格。嘉義縣、市與雲林縣首長中午過後陸續發布新聞稿，表達對於推動雲嘉嘉合併升格直轄市議題的看法。

翁章梁表示，合併升格對區域治理、財政及公務人力都有正面助益，這是重大議題，必然會產生衝擊，還是要多聽聽各方意見。

黃敏惠指出，到目前為止，還沒有看到具體的做法，但任何決策都要多考慮人民的感受。

張麗善表示，與其談合併，不如實質深化區域合作、實質增加資源挹注、實質關心地方需求；中央做到合理分配資源，讓每個縣市均富、均強。只要中央有心，現在就可以做出改變。

張麗善指出，雲林縣期待的是公平，若因人設事，所有的討論只是表面功夫；縣市合併或升格，一定要從長計議，不能只是為了讓政治人物延續政治生涯，為其量身打造。（編輯：戴光育）1101219