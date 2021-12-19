新竹縣市合併升格府院黨有共識 楊文科：應多討論

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣19日電）總統蔡英文今天邀集府院黨高層開會，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格。新竹縣長楊文科回應，竹竹合併升格必須經過公開討論、取得共識，若強硬合併會受到民意反撲。

總統上午在官邸邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦等人開會，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格，總統則認為未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論。

新竹縣長楊文科下午發布影音回應表示，竹竹合併升格是百年大業，是台灣地方自治史上的大事，必須經過公開討論、取得共識，才比較能獲得人民支持，若是用強硬的方式，不顧民意、直接由上而下決定竹竹合併升格，會受到民意的反撲，執政黨不可不慎。

楊文科強調，新竹縣對於竹竹合併升格的想法已表達得很清楚，希望新竹縣、市能坐下來討論，「要合併，自己人要先談」，但新竹市長林智堅至今仍未和新竹縣做過溝通，反而是新竹縣不斷透過論壇、研討尋求大家共識。

楊文科認為，新竹市應該先提出合併升格的相關意見，而非用自己做的民調來代表新竹縣、市民眾的看法。

他說，竹竹合併升格對台灣未來發展是非常重要的事，希望各方都能審慎考量。（編輯：張銘坤）1101219