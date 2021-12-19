新竹縣市合併升格府院黨有共識 林智堅：民眾期待

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新竹市長林智堅（右）19日表示，竹竹合併升格是民眾期待，作為政治工作者，要把民意、人民利益為優先考量。圖為11月7日新竹市公投說明會總統蔡英文（右2）、行政院長蘇貞昌（左2）與新竹市長林智堅輪流宣講。（中央社檔案照片）

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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）總統蔡英文今天邀集府院黨高層開會，與會者有高度共識支持竹縣市合併升格。新竹市長林智堅回應，竹竹合併升格是民眾期待，作為政治工作者，要把民意、人民利益為優先考量。

蔡總統上午在官邸邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁及桃園市長鄭文燦等人開會，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格。蔡總統也認為未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論。

林智堅下午出席活動時接受媒體聯訪表示，近2年因為全球經貿局勢快速變化，台灣半導體產業逆勢正成長，儼然成為台灣戰略產業，他提出竹竹合併倡議後，獲得近6成民意支持。

林智堅指出，基於國家特殊發展需要，以及未來區域治理更有效率，非常期待在中央、立法院修法下，讓竹竹能合併升格，讓新竹成為半導體產業連結全世界的「超導體」。

記者提問，對於民主進步黨立法院黨團總召柯建銘已連署提案修地方制度法的看法。對此，林智堅說，柯建銘是新竹人，對於議事規則熟悉，就要看下週立法院委員們對於修法的看法。

林智堅指出，竹竹合併升格是市民、縣民都有期待，作為政治工作者，民意至上、人民利益是優先考量，其它不是最重要。

記者追問，對於新竹市在這次公投4案都是同意票大於不同意票的看法。

林智堅回答，這次公投可見藍、綠基本盤，但選人、選事是不一樣選舉，未來選舉唯有推出讓人民支持、肯定人選才是最關鍵。

林智堅指出，他服務民眾的心不變，竹竹合併涉及修法，待修法後及後續行政程序完成，再討論大新竹市長人選也不遲。（編輯：戴光育）1101219