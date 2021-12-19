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縣市合併升格
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縣市合併升格9/23

談縣市合併升格 柯文哲：國土重規劃是嚴肅事情

2021/12/19 16:51（12/19 18:50 更新）
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台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（持麥克風者）19日前往彰化縣員林市，參加民眾黨彰化縣黨部主委張雪如舉辦的第8屆寒冬圍爐「千人饗宴」登記活動，由於活動經費還有新台幣150萬元的缺口，柯文哲呼籲各界發揮愛心捐款。中央社記者吳哲豪彰化攝 110年12月19日
台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（持麥克風者）19日前往彰化縣員林市，參加民眾黨彰化縣黨部主委張雪如舉辦的第8屆寒冬圍爐「千人饗宴」登記活動，由於活動經費還有新台幣150萬元的缺口，柯文哲呼籲各界發揮愛心捐款。中央社記者吳哲豪彰化攝 110年12月19日
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（中央社記者吳哲豪彰化19日電）總統蔡英文今天邀集府院黨高層開會，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格。台北市長柯文哲今天指出，國土重規劃是嚴肅的事情，不要為了選舉，「做一些奇怪的事情」。

蔡總統今天邀集府院黨高層開會，蔡總統希望執政黨團全力支持行政院長蘇貞昌所領導行政團隊；也期盼朝野以國家發展為共同目標，支持中央政府總預算。與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格。蔡總統也認為未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論。

柯文哲今天下午以台灣民眾黨主席身分前往彰化縣員林市，參加民眾黨彰化縣黨部主任委員張雪如舉辦的第8屆寒冬圍爐「千人饗宴」登記活動。由於活動經費還有新台幣150萬元的缺口，柯文哲呼籲各界發揮愛心捐款。

柯文哲接受媒體聯訪，記者提問，對於縣市升格議題的看法。

對此，柯文哲指出，國土重規劃是一件嚴肅的事情，不要為選舉到了，就做一些亂七八糟的事情，台灣有6都已經很荒謬，未來還可能有第7都或第8都，不要為了選舉做一些奇奇怪怪的事情，國土重劃要怎麼劃分，還需要討論。

柯文哲說，6都已經很離譜了，再有第7都是錯上加錯，北市先前曾發函給行政院，建議成立1個北北基辦公室，針對區域內河域治理、軌道計畫及公宅等，可以整合的先整合，凡事要有第一步，這個不做直接跳到行政區域重劃，相當不合理。

柯文哲指出，他知道執政黨一直有在做民調，他呼籲不要為了選舉搞這種訴求，不要選舉到了才要做這些奇奇怪怪的事情。（編輯：戴光育）1101219

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