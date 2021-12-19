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縣市合併升格
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縣市合併升格7/23

新竹縣市合併升格 柯建銘：修法提案獲逾30立委連署

2021/12/19 22:38（12/20 07:52 更新）
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（中央社記者王承中、溫貴香台北19日電）針對新竹縣市合併升格議題，民進黨團總召柯建銘今天表示，他已經提出地方制度法第4條修正草案，獲得超過30名立委連署，一切依照程序來，預計最快24日院會可付委審查。

民進黨立法院黨團總召柯建銘17日拋出地方制度法第4條修正草案，將人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市；其中「且」改成「或」，讓縣市合併不再受人口數限制。

總統蔡英文今天邀集府院黨高層開會，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格，總統並認為，未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀視野進行討論。

柯建銘晚間受訪表示，新竹市科學園區是最老牌的科學園區，才有後來的南科、中科，1982年新竹縣、市分家有其時空背景；但現在縣市合併是必然趨勢，新竹市長林智堅才提出推動「大新竹合併」計畫。

他指出，新竹縣市已是一個共同生活圈，合併改制升格後，可解決如大新竹輕軌、五楊高架道路延伸等交通問題，還有環境、垃圾、自來水、觀光、土地與城市發展等議題。

柯建銘說，他已經提出地方制度法第4條修正草案，獲得超過30名立委連署，一切依照程序來，預計最快24日院會可付委審查。

對此，國民黨立法院黨團副書記長李德維質疑，過去縣市合併升格都是地方主動提出，「由下而上」進行，但現在民進黨為了選舉，就要「由上而下」，也不去諮詢新竹縣政府及兩縣市議會的意見。國民黨立法院黨團明天上午將召開幹部會議，預計會就此案進行討論。

根據立法院立法程序，立委所提法律案經程序委員會列入議程報告事項，於院會中朗讀標題一讀後，即應交付相關委員會審查或逕付二讀。逕付二讀案件即應召集朝野協商，並進入一個月協商冷凍期。（編輯：蘇志宗）1101219

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