談縣市合併升格 鄭文燦：贊成竹竹合併

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園20日電）桃園市長鄭文燦今天表示，贊成竹竹合併，合併可提高城市的競爭力，也可獲得較多自主發展的權利，對半導體產業的發展應該有幫助，對竹科、交大、清大、工研院也都有幫助。

鄭文燦上午出席平鎮區「新勢公園遊戲場設施增設二期工程」竣工視察後接受媒體聯訪，他表示「我是贊成竹竹合併」，因為新竹是半導體的首都，合併也獲得地方民意的支持，都超過六成，不論新竹市新竹縣都一樣。

鄭文燦指出，桃園市升格7年的經驗，可說是大幅度的進步與改變，隔壁新竹縣的鄉親希望跟桃園市一樣，有直轄市的規格發展，這樣的心情他完全可以了解，所以他是支持竹竹合併。

鄭文燦認為，另外半導體的供應鏈，包括封裝測試、半導體設備商、化學品的材料商、下游IC載板的印刷電路板廠全都在桃園，所以新竹擴大投資半導體，對桃園的產業發展也有連動的幫助。

鄭文燦表示，目前桃園在封裝測試，還有包括半導體的化學品廠商，IC載板廠商，最近三年投資非常多，特別集中在南桃園，他認為，半導體的產業對台灣是一個關鍵產業、很有價值，因此他支持竹竹合併。

鄭文燦說，至於其他區域治理如何提升、國土規劃如何加強能夠讓各區域競爭力提高，這部分確實值得討論，包括雲嘉生活圈、彰化如何能擺脫台中的磁吸效應，他覺得這些是值得討論的問題，不過就眼前來說，竹竹合併應該已經慢慢接近成熟。

對於記者詢問，所以不見得是所謂六都變九都。鄭文燦指出，第一個會達標的是竹竹，彰化縣也醞釀升格，都樂見其成，可擺脫磁吸效應，但這並不規定哪一都、哪一縣市先達標。（編輯：張銘坤）1101220