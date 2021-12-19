王惠美：若升格讓彰化有更好發展 樂觀其成

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（中央社記者吳哲豪彰化19日電）兼任民進黨主席的總統蔡英文今天邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人研商縣市合併修法等議題。彰化縣長王惠美表示，如果透過升格能讓彰化縣有更好發展，她樂觀其成。

民進黨立法院黨團總召柯建銘提案修正地制法推動包括新竹縣市升格，蔡總統啟動黨內協調，今天邀集賴副總統、蘇貞昌、民進黨秘書長林錫耀與桃園市長鄭文燦等人研商縣市合併修法等議題。

王惠美上午前往彰化竹塘鄉參加「竹塘魅力米香找回吃米的人」竹塘米蛋糕新產品發表活動；有媒體詢問對彰化升格的看法，王惠美指出，縣府提出讓彰化縣升格的提案在縣議會通過，她要感謝議會支持。

王惠美說，許多縣市一起升格共榮發展，顯示中央也了解地方財政困難，如果透過升格能讓彰化縣有更好發展，她樂觀其成。

彰化縣議會日前召開臨時會，彰化縣政府提出彰化縣升格提案，送縣議會審議通過，但仍有議員指升格是大事，不分黨派都贊成，但升格後沒有鄉鎮市長以及鄉鎮市代表選舉，議員席次也減少，升格有利弊，縣府應說明清楚。（編輯：謝雅竹）1101219