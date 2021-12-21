綠議場排隊 柯建銘：確保地方制度法排入24日院會議程

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民進黨立法院黨團總召柯建銘17日已領銜提出地方制度法第4條修正草案，預計最快24日院會可付委審查；民進黨立委高嘉瑜（右3）等21日就開始在立法院議場外輪班守門，準備搶在星期五第一個進入議場遞案。中央社記者王飛華攝 110年12月21日

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（中央社記者王揚宇、林育瑄台北21日電）外界關注大新竹縣市合併議題，民進黨團總召柯建銘提案修法，黨團成員今天也在議場前輪班排隊。柯建銘說，這是要展現對地制法修正等決心，確保地制法排入24日立法院會議程，不要被案海戰術所破壞。

民進黨立法院黨團總召柯建銘也說，除了地制法外，24日也還有許多重要議案需要處理。

總統蔡英文19日邀集府院黨高層開會，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格。

立法院程序委員會今天處理24日與28日的院會議事日程。由柯建銘提案的地方制度法第4條修正草案，獲得46位民進黨立委與無黨籍立委蘇震清、黃國書的連署支持。但因在場立委對議事日程草案有異議，輪值召委曾銘宗宣布，送交24日的院會處理。

而在程序委員會開始前，民進黨團就在議場門口輪班排隊；柯建銘接受記者聯訪時指出，今天就開始排隊，是要展現對地制法修正、縣市合併升格的決心，不要被案海戰術所破壞；除了地制法外，24日也還有許多重要法案需要處理。

柯建銘指出，新竹縣市合併升格並非因人設事，新竹縣市發展至今，面臨水源、交通、教育等問題，而從現實角度來看，新竹縣市合併升格，預算規模可以增加，城市可以一起發展，這也得到民意高度的支持。

柯建銘說，儘管選民結構對民進黨是劣勢，但為了新竹縣市發展，還是要卯足全力去做，因為這對台灣有極大的正當性，也牽動國家科技產業發展。

柯建銘指出，希望國民黨不要邏輯搞不清楚，不要什麼事情都反對，他也向國民黨喊話，不要忽略民進團的決心，希望能修法走入正常程序。

此外，民進黨團幹事長劉世芳接受媒體聯訪指出，黨團在議場大門前排隊，主要是擔心民國111年度中央政府總預算案無法如期完成，因此黨團今天在院會提案，將總預算案自各委員會抽出逕付二讀，並經表決通過，但24日的院會還要確認17日、21日的議事錄，為確保議事順利進行、不被翻案，因此才排隊。

劉世芳說明，法定會期將於31日結束，但過去國民黨杯葛預算審查，導致有很多部會的預算現在還沒出委員會，根本無法進行後續的黨團協商，再加上考量有協商冷凍期一個月的時間，如果希望總預算案在明年一月底前（臨時會）完成三讀，現在時間也差不多了，因此黨團才用這個方式，將總預算自各委員會抽出逕付二讀。

不過，劉世芳強調，協商的大門永遠敞開，民進黨團願意協商，也持開放態度。（編輯：林興盟）1101221