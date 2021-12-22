蔡英文：新竹縣市合併升格迫切 盼立委支持修法

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（中央社記者葉素萍、王揚宇、林育瑄台北22日電）民進黨主席蔡英文今天表示，作為台灣科技重鎮，新竹縣市合併升格提升地方政府的治理規模、量能，強化台灣關鍵產業的發展，是滿迫切的問題；既已發動修法，就必須讓修法順利完成，希望所有中常委、立委支持。

民進黨今天召開中常會，針對新竹縣市合併議題，黨內傳出不同意見，蔡英文出手定調，呼籲支持修法通過。

據了解，蔡英文在中常會後，找民進黨立委陳亭妃等人當面溝通。陳亭妃受訪表示，蔡英文詢問今天所講的內容，是否有回答相關疑慮，包括未來合併升格的先決條件，只要是成熟的、能量足夠，且地方民眾支持，在此出發點上，就可以針對個別縣市去討論，目前大新竹可能較有達到這樣的標準，而未來像大基隆只要達到這樣的標準，隨時可針對此議題做處理。

陳亭妃也提到，蔡英文也說會隨時做滾動調整，只要能量具備、民意支持，都可以有即時納入討論的機會。

蔡英文在中常會致詞時指出，近來大家對於新竹縣市合併的討論，多多少少都有一些看法；以現在地方政府的規模來看，六都就占人口的7成，其他非直轄市的16個縣市，只占人口的3成。

蔡英文說，必須要面對的一件事情就是，地方政府治理是不是要有一個必要的規模，有了必要規模後，治理才會產生效率和品質；六都形成有它的背景和意義，讓大家看到台灣整體發展，出現六個核心發展的態勢。

她說，也希望這樣發展的核心，能夠在台灣出現更多，當有很多不同地方發展核心的時候，整體可以帶動台灣發展；如果還是按照舊的觀念，只是以中央政府來帶動全台灣發展，那個量能不夠，必須強化地方治理的量能，是很重要的一件事情。

蔡英文表示，如果要提升地方治理量能，縣市整合跟合併就必須是考慮的方向，也希望在適當的時機、條件成熟的時候，應該要鼓勵縣市進行合併，甚至於能夠一定程度的升格。

她說，新竹縣市已經發展到一定程度，而且是台灣最重要產業的命脈所在，也是全球具有競爭性、戰略性的產業，所以基於國際經貿戰略長遠布局，以及在全球供應鏈重組的當下，台灣必須要掌握關鍵契機。

蔡英文並說，現在看到的是新竹縣市的需求，但是未來也會看到台灣其他地方出現這樣的需求，每個地方可能都會出現一個核心的城市，核心城市所建構的治理量能，就變成共同推進台灣發展的力量來源。

她希望，縣市整併的問題，當條件成熟了，民意也達到共識的時候，就把它往前來推；在這個過程中，也要注意一件事，除了直轄市，現在非直轄市的縣市確實有量能不足的問題，尤其在財務、財源，也有必須得到中央政府協助的地方。

她指出，將來行政院在未來的財務分配，能夠盡量達到「縣市平權」目標，可以用各種方式，例如專案性計畫補助，或者是地方性建設投入，盡量縮小直轄市跟非直轄市的差距，務必做到資源對於這些非直轄市的縣市，「資源只會多不會少，而且建設也只會多不會少」的情況。

蔡英文表示，她知道社會各界、黨內希望在這個議題上能夠有進一步的討論，以及除了新竹縣市之外，還有一些縣市能夠被考慮，但考量時間，現在已經成案的法案，能夠儘速成案通過，持續透過大家的建議跟想法，更周全面對當前地方自治的課題，解決各縣市地位、資源不對等狀況。

新竹縣市合併升格議題，民進黨團總召柯建銘提出地方制度法第4條修正草案，將人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要的地區得設直轄市；其中「且」改成「或」，讓縣市合併不再受人口數限制。（編輯：林興盟）1101222