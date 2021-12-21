談竹竹合併 朱立倫：應納入苗栗規劃成科技之都

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（中央社記者劉冠廷台北21日電）國民黨主席朱立倫今天說，單純推動新竹縣市合併，是為特定人士謀選舉利益，如果前瞻本區域特殊產業定位與未來發展，應直接合併竹竹苗地區，作為台灣未來的半導體與科技之都規劃。

總統蔡英文19日邀集府院黨高層開會，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格。民進黨立法院黨團總召柯建銘則表示，他已經提出地方制度法第4條修正草案，一切依照程序來。

朱立倫下午透過臉書表示，國民黨樂見新竹及各區域有更好的發展，然而，國土重劃是國家發展的綜合性大戰略，應當依據地方發展與未來願景做妥適調整，不應為了一黨一人之私就量身定做、倉促修法。

朱立倫說，單純聚焦推動新竹縣市合併，不過是為了特定人士謀選舉利益的短視作為，如果前瞻本區域特殊的產業定位與未來發展，更應該直接同時合併竹竹苗地區，作為台灣未來的半導體與科技之都規劃，才能真正帶動區域與國家發展。

為實現此一目標，朱立倫認為，現在該討論的不僅是竹竹合併，而是應儘速設立竹竹苗科技都籌備委員會，以2026年為目標開始啟動規劃。

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朱立倫說，要請問民進黨，願不願一起來修20年未動的財政收支劃分法；六都改制已超過10年，財劃法修法仍原地踏步，造成統籌分配款加一般補助款的大餅總數固定情況下，不斷拉大直轄市與省轄縣市之間的貧富差距，導致「富都窮縣」的怪現狀。

朱立倫表示，如果民進黨是真心要討論區域治理與地方發展，那更應該一視同仁地解決除地方制度法外，涉及財政收支劃分法及公共債務法的中央稅收與地方資源分配問題，而非單獨針對新竹或其他特定縣市做升格討論。（編輯：康世人）1101221