藍批竹竹併升格因人設事 柯建銘促勿阻擋國家發展

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外界關注新竹縣市合併升格議題，民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）21日在接受媒體訪問時強調，新竹縣、市合併升格，並非只有新竹的事情，而是整個台灣的事情，攸關提升國家競爭力。中央社記者鄭清元攝 110年12月21日

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（中央社記者王承中、王揚宇台北21日電）新竹縣市合併升格議題，國民黨團今天表示，反對因人設事，主張應等到2026年才實施。民進黨團總召柯建銘說，藍營說法完全違背事實，新竹縣市合併升格是整個台灣的事情，攸關提升國家競爭力。

總統蔡英文19日邀集府院黨高層開會，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格。民進黨立法院黨團總召柯建銘則表示，他已經提出地方制度法第4條修正草案，獲得超過30名立委連署，一切依照程序來。

國民黨立法院黨團書記長陳玉珍、國民黨新竹縣市立委鄭正鈐、林為洲、林思銘今天在立法院召開「竹竹合併升格，民進黨急什麼？」記者會。

陳玉珍表示，國民黨團反對因人設事，為一個人量身定作的修法行為，這是置國家法律制度於無物，完全破壞制度的行為，也是非常不良的示範。國民黨團主張，如果新竹縣市要合併升格，也應該要等到2026年才開始實施。

陳玉珍指出，國民黨團認為相關提案必須要交付委員會進行認真討論及審查，而縣市合併必須由下而上，由地方政府議會提出，中央要諮詢地方意見，這才是民主的表現。縣市合併茲事體大，應召開地方說明會、公聽會，不應因人設事，讓國家法律為一人修改。

柯建銘在接受媒體訪問時強調，新竹縣、市合併升格，並非只有新竹的事情，而是整個台灣的事情，攸關提升國家競爭力。

柯建銘反問，為何要等到2026年，就是因為國民黨反對這件事嗎；也請大家回顧一下，新竹市長林智堅9月6日接受自由時報專訪就倡議新竹縣市合併，後來新竹縣長楊文科加碼說新竹縣市要合併升格，而且要修地方制度法。他指出，當楊文科提出這種說法，「我們就要回應，沒有迴避空間」。

柯建銘說，新竹縣市發展到今天，面臨一些問題，包括水源、交通、環保、教育等問題，大家要重新思考城市未來走向，而且這不只是攸關台積電而已，而是整個高科技產業能否進一步往前走的問題；因此，希望新竹縣市合併升格後，這些問題能解決，帶動國家產業發展。

柯建銘也舉清大與新竹教育大學、陽明交大併校案，以及企業也有合併案為例，認為在數位治理時代下，新竹縣、市合併升格後才有綜效。

柯建銘強調，國民黨說這件事情是因人設事、是為了林智堅，這根本是抹黑污衊，完全違背事實，也呼籲林為洲跟鄭正鈐等人不要為了一己之私，阻擋新竹市及國家的發展。（編輯：黃國倫）1101221