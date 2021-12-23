大新竹合併升格 2縣市長各有主張相互質疑

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對於大新竹合併升格議題，新竹市長林智堅（圖）23日表示，既然縣市民都期待縣市能夠合併升格，請縣長楊文科不要因為黨意、地方民代的壓力，而忽略縣市民的民意。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 110年12月23日

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（中央社記者郭宣彣新竹23日電）大新竹合併升格議題，新竹縣長楊文科今天指新竹市長林智堅擷取他臉書中的「同意竹縣市合併」，卻忽略「共同協商」等。林智堅回應說，勿因黨意壓力，忽視合併升格的民意。

新竹市長林智堅今天發布聲明表示，在9月6日專訪他的報導出來後，楊文科透過臉書回應「我的立場很清楚：贊成新竹縣市合併升格為第七都」，隔日更再臉書加碼寫下「共同協商加速修法力拼第七都」等語。

林智堅向楊文科喊話，既然縣市民都期待縣市能夠合併升格，請楊文科不要因為黨意、地方民代的壓力，而忽略縣市民的民意。

對此，楊文科表示，林智堅對於他的臉書，僅擷取對他有利的上半段，下半段所強調的「共同協商、溝通討論、凝聚共識」，林智堅不提，難道為了選舉，連是非對錯都可以不管，也請林智堅重看文章。

楊文科說，從台灣過去縣市合併升格的經驗，都需要經過「溝通協調、凝聚民意」，經議會通過再送行政院核定的過程，因為，此過程需要時間，所以要趕緊共同協商，商討縣市合併事宜，凝聚民意共識。

楊文科指出，對於合併議題，從9月至今，林智堅未與他進行討論，縣府也曾辦座談會邀請林智堅前來說明，林智堅也缺席，連溝通討論都沒有。

他表示，民進黨現在急著要強迫新竹縣市合併升格，且沒有經過溝通、沒有凝聚民意，要在短時間內完成，讓眾人無法接受。（編輯：李錫璋）1101223