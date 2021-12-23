更多編輯台推薦新聞：
以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日
國際

以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
縣市合併升格
新聞專題
縣市合併升格1/31

新竹縣市合併升格 地方制度法修正草案24日拚付委

2021/12/23 19:53（12/23 21:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
針對新竹縣市合併升格議題，民進黨立法院黨團總召柯建銘提案修正地方制度法，拚24日的立法院會付委審查。中央社實習記者蕭宇軒攝 110年12月23日
針對新竹縣市合併升格議題，民進黨立法院黨團總召柯建銘提案修正地方制度法，拚24日的立法院會付委審查。中央社實習記者蕭宇軒攝 110年12月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、林育瑄台北23日電）針對新竹縣市合併升格議題，民進黨立法院黨團總召柯建銘提案修正地方制度法，拚24日的立法院會付委審查。民進黨團表示，這對提升城市競爭力有所幫助，也屬公共政策，大家都可以討論。

總統蔡英文19日邀集府院黨高層開會，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格。

立法院程序委員會21日處理24日與28日院會議事日程，因在場立委有異議，輪值召委、國民黨立委曾銘宗宣布，送交24日院會處理。

其中，外界關注攸關新竹縣市合併升格，由民進黨立法院黨團總召柯建銘所提地方制度法第4條條文修正草案，是否能順利付委審查。為確保24日院會議事順利進行，民進黨團成員21日中午左右，開始在議場前排隊。

柯建銘晚間接受記者聯訪時表示，黨團態度要先一致，身兼民進黨主席的總統蔡英文昨天也在民進黨中常會表明態度。竹竹合併是國家政策，不僅是新竹市的事情，這是為了高科技產業發展，不要窄化成為了一人一黨、因人設事。而且竹竹合併升格，對他與新竹市長林智堅的挑戰最大。

至於明天是否會針對可能的表決祭出黨紀，柯建銘表示「不必了啦」，蔡總統已經說得很清楚，黨團也已在議場門口排隊，如果明天還有人跑票、不合邏輯。這件事已經是民進黨團重大意志展現，民進黨內部的各派系也都已經講好、同意，哪有模糊空間？

柯建銘說，明天就照程序走，至少讓修法進度上軌道、向前進，該做的事情就要做，會按照民進黨團過去的甲動規格，不要讓國民黨團覺得有偷襲空間。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今天召開輿情記者會時指出，地制法修正案是公共政策的討論，大家都可以再討論，期待未來如果有付委，能跟不同黨團進行充分的溝通與說明。

此外，民進黨立委陳明文今天在臉書發文指出，蔡總統昨天在民進黨中常會特別提到縣市平權的議題，蔡總統承諾會縮小直轄市與非直轄市間的差距，感謝蔡總統看到嘉義縣的問題；為落實蔡總統的縣市平權，他會尊重且支持新竹縣市合併相關的修法。

根據柯建銘提案說明指出，直轄市可強化地方治理能量、有效分配行政資源，是國家基於特殊目的考量而設置。直轄市設置應考量國土空間規劃及產業發展現況，促使區域間資源共享，帶動周邊地區攜手成長，創造就業機會，以促進城鄉均衡發展，提升國家競爭力。

此外，因應少子化現象及數位治理發展，以區域人口規模為前提，無法兼顧基於國家特殊目的需要之直轄市設置，因此提案修法。將人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市；其中「且」改成「或」，讓縣市合併不再受人口數限制。（編輯：黃國倫）1101223

延伸閱讀
民進黨擬修法推竹竹合併升格 楊文科：無法接受蔡英文找黨內立委溝通 弭平縣市合併升格紛爭國民黨：修法配套後 2026再推竹竹苗合併升格綠推大新竹合併升格 時力籲通盤考量區域重劃談竹竹合併升格 林智堅：柯文哲不要讓大家心寒談竹竹合併升格 徐耀昌：需有配套 謹慎考量
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀