新竹縣市合併升格 地方制度法修正草案24日拚付委

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（中央社記者王揚宇、林育瑄台北23日電）針對新竹縣市合併升格議題，民進黨立法院黨團總召柯建銘提案修正地方制度法，拚24日的立法院會付委審查。民進黨團表示，這對提升城市競爭力有所幫助，也屬公共政策，大家都可以討論。

總統蔡英文19日邀集府院黨高層開會，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格。

立法院程序委員會21日處理24日與28日院會議事日程，因在場立委有異議，輪值召委、國民黨立委曾銘宗宣布，送交24日院會處理。

其中，外界關注攸關新竹縣市合併升格，由民進黨立法院黨團總召柯建銘所提地方制度法第4條條文修正草案，是否能順利付委審查。為確保24日院會議事順利進行，民進黨團成員21日中午左右，開始在議場前排隊。

柯建銘晚間接受記者聯訪時表示，黨團態度要先一致，身兼民進黨主席的總統蔡英文昨天也在民進黨中常會表明態度。竹竹合併是國家政策，不僅是新竹市的事情，這是為了高科技產業發展，不要窄化成為了一人一黨、因人設事。而且竹竹合併升格，對他與新竹市長林智堅的挑戰最大。

至於明天是否會針對可能的表決祭出黨紀，柯建銘表示「不必了啦」，蔡總統已經說得很清楚，黨團也已在議場門口排隊，如果明天還有人跑票、不合邏輯。這件事已經是民進黨團重大意志展現，民進黨內部的各派系也都已經講好、同意，哪有模糊空間？

柯建銘說，明天就照程序走，至少讓修法進度上軌道、向前進，該做的事情就要做，會按照民進黨團過去的甲動規格，不要讓國民黨團覺得有偷襲空間。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今天召開輿情記者會時指出，地制法修正案是公共政策的討論，大家都可以再討論，期待未來如果有付委，能跟不同黨團進行充分的溝通與說明。

此外，民進黨立委陳明文今天在臉書發文指出，蔡總統昨天在民進黨中常會特別提到縣市平權的議題，蔡總統承諾會縮小直轄市與非直轄市間的差距，感謝蔡總統看到嘉義縣的問題；為落實蔡總統的縣市平權，他會尊重且支持新竹縣市合併相關的修法。

根據柯建銘提案說明指出，直轄市可強化地方治理能量、有效分配行政資源，是國家基於特殊目的考量而設置。直轄市設置應考量國土空間規劃及產業發展現況，促使區域間資源共享，帶動周邊地區攜手成長，創造就業機會，以促進城鄉均衡發展，提升國家競爭力。

此外，因應少子化現象及數位治理發展，以區域人口規模為前提，無法兼顧基於國家特殊目的需要之直轄市設置，因此提案修法。將人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市；其中「且」改成「或」，讓縣市合併不再受人口數限制。（編輯：黃國倫）1101223