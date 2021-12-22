國民黨：修法配套後 2026再推竹竹苗合併升格

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）新竹縣市合併升格議題續延燒，國民黨今天表示，不可讓執政黨為一人一黨之私，倉促提案升格，應配套做好後於2026年推動竹竹苗整體升格；國民黨智庫學者黃耀輝則說，不合理的財劃法未修正前，談升格根本是來亂的。

國民黨上午召開「誰為選舉假傳聖旨玩升格，竹竹苗要2026科技都」記者會，文傳會副主委林家興指出，合併升格是未來綜合性規劃，不可讓執政黨為了一人一黨之私，倉促提案升格。

林家興說，若要以台灣整體前瞻規劃格局談區域發展、升格，至少應讓新竹、苗栗走向科技都、半導體工業的整合。

他認為，應妥善把財政收支劃分法、公共債務法等相關配套措施做好後，在2026年推動竹竹苗整體升格，而不是為了選舉的一人之私，在明年趕著升格。

受邀出席的台北商業大學財稅系教授黃耀輝則表示，竹竹合併升格充斥政治算計，讓財劃法分崩離析，制度大亂，台灣將陷入冤冤相報的政治紛爭；且不合理的財劃法未修正前，談竹竹升格，根本就是來亂的。

黃耀輝說，近年中央政府的收入占全國總收入約占7成，地方約占3成；但支出面，中央政府的支出占全國總支出卻僅有6成，地方支占4成，中央收入多卻花錢少。

黃耀輝認為，解決之道包括將縣市或直轄市改為同一財政層級，平等分配財源，以及中央政府可多撥出1成，至少新台幣3000億的收入給地方政府，同時增加共分稅，解決失衡問題。

總統蔡英文19日邀集府院黨高層開會，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格。民進黨立法院黨團總召柯建銘則表示，他已提出地方制度法第4條修正草案，一切依照程序來。因此，這項議題再度成為朝野關注的焦點。（編輯：康世人）1101222

國民黨22日舉行「誰為選舉假傳聖旨玩升格？竹竹苗要2026科技都！」記者會，國民黨新北市議員江怡臻（圖）等人出席，呼籲不應倉促修法。中央社記者謝佳璋攝 110年12月22日