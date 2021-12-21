綠推大新竹合併升格 時力籲通盤考量區域重劃

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時代力量立法院黨團21日上午在黨團辦公室舉行「廢除都縣不平等，反對因人設事修法」記者會，立委王婉諭（左起）、邱顯智、陳椒華及苗栗縣議員宋國鼎（右）出席，表達反對倉促決定的政治升格。中央社實習記者蕭宇軒攝 110年12月21日

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（中央社記者林育瑄台北21日電）大新竹縣市合併議題備受關注，民進黨立法院黨團總召柯建銘提案修地制法。時力黨團今天說，應優先處理地方財政收支分配落差和行政區劃問題，通盤考量區域重新劃分，而非因政治考量，讓國土規劃成為因人設事的決定。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華、幹事長王婉諭今天舉行「廢除都縣不平等，反對因人設事修法」記者會，做以上表述。

邱顯智指出，小小的台灣竟有6個直轄市，但出生在直轄市與非直轄市的孩子，擁有的資源有重大差別待遇，這是國家之福嗎；當前重點在於財政收支分配及行政區劃如何公平合理，依中央統籌分配稅款分配辦法，61.76%分配給直轄市，24%分配縣（市）、8.24%分配鄉（鎮、市），造成富者越富、貧者越貧。

邱顯智說，與縣市相較，直轄市顯然分配到更多資源，使不少縣市將升格當作取得更多資源的捷徑，如果不處理財政收支劃分問題，只因人設事而縣市升格，必將產生區域留才不易、財政狀況欠佳、施政效能無法有效提升等困境。

王婉諭指出，新竹縣市在土地規劃、資源利用上，的確有需相互合作處，執政黨應持續與在地居民溝通，讓居民了解新竹縣市合併的意義，而非以選舉為考量、倉促上路，讓事關重大的國土規劃成為因人設事的決定。

王婉諭說明，台灣現行地方制度，是將全台切分成直轄市和縣市，成為二元不公平體制，也因財政分配不均，縣市首長對升格都大力贊同；然而，如果六都真的變為九都，全台灣將僅剩基隆、苗栗、屏東、宜蘭、花蓮、台東未升格，形同在財政上淪為孤兒。

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陳椒華指出，行政區規劃整併涉及國土規劃、區域財政收支分配等，應由行政院通盤檢討，提出相關草案。根據時力曾對縣市合併升格議題進行的民調，52.3%民眾不贊成在2022年選舉前完成縣市合併升格，更有超過25%民眾認為應從全國整體規劃區域重劃。

陳椒華說，縣市合併升格不只是為人口門檻問題解套，應更細緻盤點整體行政區劃、財政劃分、地方自治的相關法規，再經跨黨派、跨地方政府的完善溝通，資源才能進行有效的規劃整合與配置。（編輯：林興盟）1101221