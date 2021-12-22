竹竹若併成是否參選 林智堅：服務民眾心意未變

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（中央社記者葉素萍、王揚宇、林育瑄台北22日電）攸關新竹縣市合併升格的地方制度法修法引起爭論，民進黨立院黨團總召柯建銘說，具急迫性，對黨內有信心。至於若合併成功是否參選，新竹市長林智堅說，一切都完成才有個人的問題，「服務民眾的心沒有改變」。

新竹縣市合併升格議題，民進黨團總召柯建銘提出地方制度法修法，力拚24日立法院會付委審查。

新竹市長林智堅今天出席民進黨中常會，爭取黨內支持新竹縣市合併升格。

民進黨主席蔡英文也在會中表示，民意要支持是很重要的，現在看到新竹縣市的民意是支持這件事，同樣道理，基隆市長林右昌也提出基隆的問題，只要條件成熟都可以來考慮，「民意是很重要的一個考量」。

林智堅會後接受媒體訪問指出，樂觀看待此事，民進黨非一言堂，向來面對重要議題有很多不同意見，但民進黨也是團結的政黨；他相信大新竹合併升格是時勢所趨，也符合民意，更攸關國家戰略產業發展，最後黨內一定會一致。

對於外界批評修法是「因人設事」，林智堅說，修法過後，不管是誰要為大新竹服務，都必須經由選民投票洗禮決定，沒有所謂因人設事。

媒體問他，未來新竹縣市若合併成功，是否會表態參選。林智堅說，修法是第一步，修法完成還有行政程序要走，等待一切都完成，才有他個人的問題，他「服務民眾的心沒有改變」。

民進黨中常委蔡適應會後受訪指出，案子已成案，週五時會進行表決，黨主席蔡英文希望大家能夠支持，他身為從政黨員，既然主席已經講得非常清楚，而且也提了幾個條件，「全體的民進黨籍立委都應該支持這個案子」。

柯建銘會後受訪指出，總統蔡英文裁示很清楚，基於城市治理、產業發展，新竹縣市合併有迫切性；總統希望黨內也必須要團結，修正地制法。

至於黨內立委是否都會支持地制法修法，柯建銘對媒體說，「你看著就好」，蔡總統裁示很清楚，黨內要團結，他有信心。

對於外界質疑因林智堅一人修法、讓林智堅可以再選一次市長，柯建銘說，根本不是這回事；林智堅是倡議，新竹縣長楊文科講要合併升格，並說要修地制法；現在民進黨贊成後，國民黨又講竹竹苗合併。

此外，對於在野黨團質疑民進黨團將總預算抽出逕付二讀。柯建銘說，國民黨在11月23日關閉朝野協商，11月29日停審總預算，因果要講清楚；這情形下，本週才要審，等到要審查報告，至少明年1月5日後；換句話說，臨時會就算開到1月底，也沒辦法表決。

柯建銘指出，執政黨必須自力救濟，他想請問國民黨，公務員明年要不要加薪，很多政務還是要推動，立法院史上從來沒有人拒審總預算案，民進黨不能坐以待斃，當然會有表決時間問題，必須抽出逕付二讀。（編輯：林興盟）1101222