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縣市合併升格
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為何非要「竹竹併」？柯建銘：這是可理性討論的題目

2021/12/26 12:54
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（中央社記者葉素萍台北26日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，新竹縣市在城市治理、國家高科技產業發展面對新的挑戰，有合併升格需要，新竹市長林智堅也說不是非選「大新竹」不可，他認為竹竹合併是可以理性討論的題目。

柯建銘今天接受前總統陳水扁廣播節目訪問，陳水扁詢問，他為何這麼積極推動新竹縣市合併升格，主張要修地制法。

柯建銘回應，新竹縣市在40年前分家，現在城市治理、國家高科技產業發展面臨新的挑戰，不論是水源、交通、教育、環保等問題，都必須面對，合併升格是有需要。

柯建銘指出，林智堅昨天說他不是非要選「大新竹」不可，「這種情況國民黨可不可以來談？」而且彰化也想要升格為直轄市，但若地制法沒有照他提案來修，彰化也不能升格，柯建銘認為，大家要面對這個問題，這是可以理性討論的題目。

此外，對美豬與美牛開放議題，柯建銘說，民進黨過去反對美牛，第一次是因為馬英九政府要全牛進口，但那時有狂牛症，第二次則是希望有訂定國際標準，但馬英九政府不修法，要直接開放；後來有了國際標準，民進黨也遵照國際標準，民進黨不可能雙標，而是站在國家立場上。（編輯：林淑媛）1101226

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