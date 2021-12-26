大新竹合併 國民黨批民進黨持續為林智堅護航

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北26日電）大新竹合併議題持續延燒，針對民進黨指當年大台中合併也沒人要求時任台中市長的胡志強不能參選，國民黨文傳會副主委林家興今天回嗆，大台中合併升格是胡志強自己提出的嗎，顯見民進黨至今持續為新竹市長林智堅護航。

大新竹合併議題引發朝野政黨隔空交火，國民黨批民進黨為林智堅「因人設事」，民進黨則回批國民黨是「因人卡市」，竟然為卡住特定候選人，而漠視民意對新竹合併升格的期盼。當年大台中合併升格時，也沒有人要求時任台中市長的胡志強不能參選。

林家興今天透過新聞稿指出，民進黨針對竹竹合併議題持續為林智堅護航，甚至扯出當年台中升格後的胡志強，但難道是胡志強自己提出要升格的嗎？民進黨是否忘記當年民進黨籍台中縣長廖永來、台中市長張溫鷹曾為台中升格所起的種種論辯。

林家興表示，如果熟悉當年台中升格的歷史脈絡，應該就不會講出「台中升格也沒擋胡志強選」如此荒謬的言論。

林家興指出，民進黨始終在林智堅選舉議題上做文章，忽略社會各界包括國民黨在內提出包括財劃法修訂、納入苗栗產業聚落等攸關新竹區域升格的真議題，直到現在都不敢具體回應，更讓人看破此次趕在2022選舉前升格，不過就是為一黨一人之私的選舉布局而已。

林家興表示，國民黨樂見新竹及區域有更好發展的未來，但正是因為在乎地方發展利益與台灣整體國土重規劃，才提出2026竹竹苗科技都、財劃法應先修正等完整配套，請民進黨要具體回應這些社會關心的真議題，勿以一黨一人之私的選舉布局，犧牲新竹區域與國家產業聚落的未來。（編輯：楊蘭軒）1101226