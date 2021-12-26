朱立倫27日合體竹苗縣長 共推竹竹苗科技都

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（中央社記者王承中台北26日電）大新竹合併議題持續延燒，國民黨主席朱立倫提出2026「竹竹苗科技都」構想，明天將與新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌等人召開記者會。黨內人士指出，藍營在竹市基本盤仍在，竹縣長期藍大於綠，若能成功整合，國民黨未必沒機會。

立法院會24日將攸關大新竹合併升格的地方制度法第4條條文修正草案，交內政、司法及法制委員會審查。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，新竹縣市在城市治理、國家高科技產業發展面對新的挑戰，有合併升格需要，竹竹合併是可以理性討論的題目。

大新竹合併議題引發朝野政黨隔空交火，國民黨批民進黨為新竹市長林智堅「因人設事」，民進黨則回批國民黨是「因人卡市」，指當年大台中合併升格時，也沒有人要求時任台中市長的胡志強不能參選。

國民黨文傳會副主委林家興今天透過新聞稿表示，大台中合併升格是胡志強自己提出的嗎？顯見民進黨至今持續為林智堅護航。

朱立倫對於大新竹合併議題也非常重視，認為竹科不僅在新竹，也包含部分苗栗地區，因此提出「竹竹苗科技都」的概念。

為此，國民黨秘書長黃健庭日前表示，他已於23日前往新竹、苗栗拜會縣長及議長，新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌等人均支持竹竹苗科技都的構想。

國民黨知情人士指出，為正面迎戰民進黨提出的竹竹合併議題，朱立倫27日將率領楊文科、徐耀昌等藍營地方首長，在國民黨智庫召開記者會，公布民眾對「竹竹苗科技都」是否支持期待的民調，以及重申在縣市合併議題上，國民黨的態度與立場。

這名人士透露，根據民調顯示，相較於大新竹合併升格，多數竹竹苗地區民眾是樂見竹竹苗科技都的整合，且多數民眾也認為，不應為了趕在明年選舉前倉促修法，而讓大新竹合併升格。

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另有國民黨內人士指出，以目前態勢看，竹竹合併升格勢必會在明年九合一選舉前完成，對於國民黨將由誰出戰，目前還沒有討論；由於縣市合併將改變地方勢力板塊，因此由現任的楊文科出戰、或許較無太大爭議，但仍未定案。

這名人士表示，雖然林智堅在新竹市的支持度高，但這次四大公投，新竹市的同意票都大於不同意票，顯示藍營在新竹市的基本盤仍在，再加上新竹縣版圖長期以來就是藍大於綠，若能成功整合新竹縣市的藍營力量，國民黨未必沒有機會，林智堅也不一定穩贏。（編輯：林克倫）1101226