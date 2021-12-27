王惠美送出升格直轄市計畫：彰化人不比別人「細漢」

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彰化縣長王惠美27日送出升格直轄市計畫書，她表示，彰化人不比別人「細漢」。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博陽彰化縣27日電）對於升格直轄市，彰化縣長王惠美今天說，彰化人不比別人「細漢」，若有資格升格卻沒辦法升格，反而是未達資格卻升格，相信縣民一定和她有同樣感受，而升格計畫書今天送出。

大新竹合併升格議題持續，王惠美24日已表態說，彰化人口數早已達升格直轄巿法定門檻125萬人，不用修法就可升格，基於國土平衡及區域均衡發展，升格第7都當仁不讓，縣府提案升格已獲縣議會審查通過，補強計畫書內容後送內政部。

縣府今天在員林市公所辦理「元旦健走在員林」記者會，媒體聯訪問王惠美「若新竹先升格而彰化卻無，會有何感覺」，她說，彰化人不比別人「細漢」，若有資格升格的（縣市）沒辦法升格，反而是未達資格的卻升格，120多萬名縣民一定會和她同樣感受。

王惠美表示，很重要的一點是，別的地方升「都」，還在紛紛擾擾，而彰化升「都」，各黨派立委都支持，且民意代表也很支持，縣議會也同意，所以彰化縣最沒紛擾。

王惠美說，升格條件最好是彰化縣，不用修法，人口數也夠，條件也夠，特別是總統蔡英文很關心的風力發電產業，有80%在彰化，加上隱形冠軍、各項產業發展，她認為彰化升「都」當仁不讓。

有關計畫書呈送內政部進度，王惠美表示，她上週已批示，依照公文流程，應該會今天送出，也希望內政部盡快進行審議，讓彰化有機會盡快升「都」，彰化縣升格第7都，「我們當仁不讓」。

王惠美說，所謂「一府、二鹿、三艋舺」，台南市、台北市升格，就歷史文化，彰化縣也沒輸，北部有新北、台北、桃園3個直轄市，南部有台南、高雄2個直轄市，中部只有台中市，台中市與彰化縣成為雙引擎，對整體產業、地方發展都更好。

對於升格後統籌分配款，王惠美說，升格後營業稅可以有50%，遺產稅也可成為縣府稅收，對整體財政會更好，且升格為「市」，縣民尊榮感會更高。（編輯：謝雅竹）1101227